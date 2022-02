La Juventus è attesa da giorni importanti per il futuro Calciomercato estivo. Dopo il Consiglio d'Amministrazione si deciderà il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Il caso più problematico sembra essere quello di Dybala, soprattutto per l'ingaggio pesante che dovrebbe andare a guadagnare l'argentino. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di accettare uno stipendio in linea con la situazione economica attuale della Juventus e del calcio in generale. La società bianconera sta cercando di attutire i costi, in particolar modo quelli del monte ingaggi.

Resta da decidere anche il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per 35 milioni di euro. Pare difficile che la società bianconera possa spendere tale somma, potrebbe invece valutare l'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo nel caso in cui l'Atletico Madrid dovesse accettare un'offerta minore.

Proprio dalla società catalana nel calciomercato estivo potrebbe arrivare un rinforzo importante per il settore avanzato: Memphis Depay, protagonista di una buona stagione ma che non è considerato un titolare dal tecnico Xavi. Arrivato a parametro zero nel recente calciomercato estivo, l'addio del connazionale Koeman in panchina potrebbe agevolare la sua partenza.

Depay potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Memphis Depay. Il Barcellona potrebbe lasciarlo partire, in quanto il tecnico Xavi non lo considera un titolare.

La punta in questa stagione ha dato un contributo importante soprattutto in campionato con 16 match disputati, 8 gol e 2 assist decisivi ai suoi compagni; ha giocato anche una partita in Coppa di Spagna e altre sei gare in Champions League senza segnare gol.

Con l'arrivo di Aubameyang però il suo impiego potrebbe diminuire molto nella seconda parte della stagione. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare il Barcellona a prezzo agevolato: con un investimento da circa 30 milioni di euro potrebbe trasferirsi alla Juventus.

Il resto del mercato della Juventus

Intanto diverse indiscrezioni dicono che potrebbe partire Moise Kean, la società bianconera potrebbe riscattare in anticipo la punta italiana dall'Everton e cederlo a sua volta a titolo definitivo al Paris Saint Germain.

La società francese potrebbe decidere di investire su Kean, dopo la stagione importante disputata dal giocatore in Francia nel 2020-2021.

Al posto di Kean alla Juventus potrebbe arrivare Giacomo Raspadori del Sassuolo, valutato oltre 30 milioni di euro dalla società emiliana.