La Juventus incontrerà a febbraio i giocatori attualmente in scadenza di contratto a giugno. Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero se non dovessero prolungare la loro intesa contrattuale. Negli ultimi mesi si è parlato soprattutto dell'argentino, con un'intesa fra le parti che sarebbe stata raggiunta a circa 10 milioni di euro a stagione. La Juventus, però, sembra aver deciso di diminuire l'offerta e potrebbe decidere di confermargli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione.

Una situazione che potrebbe agevolare la partenza di Dybala. D'altronde, non mancano le società interessate al giocatore, si è parlato molto di Inter ma secondo la stampa spagnola, anche il Manchester City potrebbe cercare di ingaggiare l'argentino a giugno. Fra i principali estimatori di Dybala ci sarebbe infatti il tecnico Guardiola, che potrebbe decidere di lasciar partire Sterling per sostituirlo proprio con l'argentino. La società inglese potrebbe offrire circa 10 milioni di euro a stagione più 20 milioni di euro alla sottoscrizione dell'intesa contrattuale.

Dybala potrebbe trasferirsi a parametro zero al Manchester City a giugno

Secondo le ultime indiscrezione di mercato il Manchester City potrebbe ingaggiare Paulo Dybala a giugno.

L'argentino piace molto a Guardiola, che vorrebbe rinforzare il settore avanzato. L'argentino potrebbe sostituire Sterling, che il tecnico spagnolo lascerebbe partire nel Calciomercato estivo. Dybala potrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione e ulteriori 20 milioni di euro alla sottoscrizione dell'intesa contrattuale con la società inglese.

Una partenza che però non sorprenderebbe diversi addetti ai lavori, che parlano di una partenza dell'argentino dopo l'arrivo alla Juventus di Dusan Vlahovic. Molto dipenderà dal mese di febbraio e dalle prestazioni dell'argentino con la Juventus, non solo in campionato ma anche in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale degli altri giocatori in scadenza a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juan Cuadrado potrebbe prolungare il suo contratto per una stagione con opzione per la successiva e dovrebbe andare a guadagnare più o meno lo stesso ingaggio attuale. Possibile diminuzione dello stipendio per Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin, i primi due dovrebbero rimanere in bianconero, mentre per il portiere si parla di una partenza in quanto vorrebbe andare a giocatore titolare in una società del campionato italiano.