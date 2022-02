La Juventus dopo le gestioni Sarri e Pirlo si è affidata di nuovo a Massimiliano Allegri. Dopo i cinque anni di vittorie in bianconeri dal 2014 al 2019 il tecnico toscano è ritornato per cercare di riportare alla vittoria la squadra bianconera. Una situazione non facile da gestire anche perché la Juventus ha deciso di affidarsi a giovani di qualità che hanno bisogno di tempo per crescere e per essere importanti nella vittoria delle competizioni. Tante le critiche ricevute nelle ultime partite dal tecnico toscano, per l'atteggiamento della Juventus soprattuto contro il Torino e nella parte finale di Villareal-Juventus.

Diversi sostenitori bianconeri sui social lo hanno criticato, alcuni sperando in un esonero e magari in un ritorno clamoroso sulla panchina della Juventus. Parliamo di Antonio Conte, che di recente non ha nascosto le problematiche che sta riscontrando al Tottenham. Una situazione che potrebbe agevolare il suo addio a fine stagione. Sul futuro professionale del tecnico pugliese ha parlato Massimo Brambati, il noto agente sportivo ha sottolineato che non è da scartare un possibile ritorno di Conte alla Juventus. Sembra infatti che ci sia stato un riavvicinamento del tecnico toscano con il presidente Andrea Agnelli, almeno secondo l'agente sportivo.

Possibile riavvicinamento fra Agnelli e Conte

'Conte è andato all'Inter per dimostrare che qualcuno alla Juve forse aveva sbagliato nel fare certe valutazioni quando è andato via Allegri.

La scelta più logica era riportare lui e non andare su Sarri'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in riferimento all'esperienza professionale di Conte all'Inter. Una decisione che sarebbe stata motivata dal fatto che il tecnico pugliese voleva dimostrare alla Juventus ed ad Agnelli di aver sbagliato ad essersi affidati a Maurizio Sarri nella stagione 2019-2020.

L'agente sportivo ha aggiunto che il rapporto umano fra Agnelli e Conte sembra stia migliorando, ci sarebbe stato un riavvicinamento anche perché il legame d'amicizia fra i due era forte. Come ha spiegato Brambati Agnelli è stato testimone di nozze di Antonio Conte. Ha aggiunto: 'So che un riavvicinamento fra i due c'è stato, la situazione non è così lontana come lo era prima'.

Secondo Brambati era normale che fra due persone intelligenti prima o poi si arrivi ad un riavvicinamento.

Il tecnico Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 con la Juventus

La Juventus difficilmente cambierà tecnico a meno che Massimiliano Allegri non arrivi quarto in Champions League o non vinca la massima competizione europea in questa stagione. Di conseguenza, se davvero ci sarà un riavvicinamento fra Antonio Conte e Andrea Agnelli, bisognerà aspettare eventualmente per un ritorno del tecnico pugliese sulla panchina della società bianconera.