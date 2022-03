L'Inter studierebbe le possibili mosse per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore si starebbe pensando ad una trattativa complessa con il Real Madrid.

Possibile asse di mercato tra Inter e Real Madrid

Il club allenato da Carlo Ancelotti, dopo averlo anche visionato nelle sfide di Champions League, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Nicolò Barella, da sempre molto apprezzato dal tecnico ex Milan che lo vorrebbe come erede di Kross. La valutazione dell'ex Cagliari sarebbe di circa 60 milioni di euro ma i Blancos potrebbero inserire come contropartita il cartellino di Eden Hazard più circa 50 milioni di euro come conguaglio economico.

Il problema principale sarebbe relativo all'ingaggio del belga che percepisce circa 15 milioni di euro e che potrebbero essere pagati per il 30% dalla società presieduta da Florentino Perez. Bisognerà però capire se i nerazzurri vorranno perdere un calciatore centrale nel progetto e che potrebbe essere il prossimo capitano della squadra se Samir Handanovic dovesse decidere di lasciare il calcio giocato visto il contratto in scadenza nel 2022.

Marotta seguirebbe il calciatore del Milan

L'Inter vorrebbe poi potenziare anche la difesa e starebbe pensando ad un calciatore che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Milan. Si tratterebbe di Alessio Romagnoli che sarebbe però seguito anche dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Il centrale è stato scavalcato nelle gerarchie da Kalulu e da Tomori ed avrebbe intenzione di rilanciarsi perché ha perso anche la fascia da capitano dopo le decisioni tattiche di Stefano Pioli. Ai nerazzurri potrebbe interessare perché l'allenatore sarebbe disposto ad inserirlo nel 3-5-2 come centrale di sinistra per garantire ad Alessandro Bastoni di tirare il fiato.

Inter in corsa per Dybala

Per quanto riguarda l'attacco, sarebbe Paulo Dybala il calciatore che i dirigenti milanesi avrebbero sondato per garantire qualità al reparto. L'argentino non ha rinnovato il contratto con la Juventus e si dovrebbe liberare a parametro zero al termine della stagione. "C’è un interesse storico da parte di Beppe Marotta che lo ha portato alla Juventus.

Dybala è già stato vicino all’Inter diverse volte in passato". ha dichiarato Fabrizio Romano tramite i microfoni di The Here We Go Podcast (ITA). L'ex Palermo non dovrebbe accettare cifre inferiori agli 8 milioni di euro ma i nerazzurri sarebbero pronti a mettere da parti un gruzzoletto ricavabile dai possibili addii di Alexis Sanchez e di Arturo Vidal. I due cileni avrebbero degli stipendi troppo onerosi per non essere dei titolari nello scacchiere di Inzaghi.