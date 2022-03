La Juventus è attesa da mesi importanti per il calcio giocato. Gran parte della stagione dipenderà dai risultati che riuscirà ad ottenere fra marzo e aprile, dove si giocherà la possibilità di arrivare nei primi posti del campionato oltre alla qualificazione alla finale di Coppa Italia e quella di continuare il cammino europeo in Champions League. Ci sarà molto lavoro da fare anche per la società sul mercato, prima con le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno e poi con gli acquisti e le cessioni nel Calciomercato estivo. Si parla molto di possibili rinforzi in tutti i settori, soprattutto se si dovessero concretizzare partenze importanti.

Dovrebbe rimanere anche nella stagione 2022-2023 Matthijs de Ligt, diventato ormai un riferimento della Juventus. Arrivato nell'estate 2019 il difensore sta dimostrando di essere molto importante per la società bianconera a tal punto che si parla di possibile prolungamento contrattuale oltre giugno 2024. Potrebbe rinnovare il contratto almeno fino a giugno 2025. Le ultime indiscrezioni di mercato però confermano come il Manchester United stia valutando il suo acquisto soprattutto nel caso in cui dovesse ingaggiare per la panchina l'attuale tecnico dell'Ajax Erik ten Hag.

Il difensore de Ligt potrebbe trasferirsi al Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato se il Manchester United dovesse ingaggiare Erik ten Hag per la panchina per la stagione 2022-2023, potrebbe regalare al nuovo tecnico e ai tifosi il difensore della Juventus Matthijs de Ligt.

Con l'eventuale arrivo dell'allenatore olandese la società bianconera potrebbe rivoluzionare la rosa lasciando partire giocatori come Cristiano Ronaldo e Maguire. Il difensore de Ligt sarebbe il profilo ideale per rinforzare il Manchester United anche se la Juventus lo valuterebbe intorno ai 100 milioni di euro. Molto dipenderà anche dall'eventuale qualificazione alla Champions League del Manchester United.

Se non dovesse arrivare sembra difficile che de Ligt possa accettare il trasferimento nella società inglese.

Il mercato della Juventus

Nonostante le varie indiscrezioni, la Juventus difficilmente cederà Matthijs de Ligt nel calciomercato. La società bianconera cercherà di confermare i migliori giovani acquistando giocatori importanti soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato.

A tal riguardo piacerebbero Frankie de Jong del Barcellona, Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. I due italiani si stanno confermando in questa stagione nelle rispettive società. La punta della società emiliana anche nell'ultima giornata di campionato contro il Venezia ha segnato un gol importante.