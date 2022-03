La Juventus in questa stagione ha avuto problemi soprattutto a centrocampo. Secondo gran parte degli addetti ai lavori alla squadra di Allegri manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento che possa garantire gol. A tal riguardo si parla molto del possibile arrivo di Jorginho, Pogba e De Paul. Fra i giocatori più criticati della Juventus spicca sicuramente Adrien Rabiot, il francese non è riuscito ad incidere come ci aspettava dal suo arrivo nella società bianconera dall'estate 2019. Prestazioni migliori invece nella nazionale francese, con il commissario tecnico Didier Deschamps che ha difeso il suo giocatore.

L'allenatore ha anche aggiunto che il rendimento di Rabiot dipende anche dai compagni di squadra. A sostenere ulteriormente il centrocampista della Juventus è stata anche la madre e agente sportivo di Rabiot, Veronique. In una recente intervista ha voluto lanciare una critica pesante soprattutto nei confronti dei giornalisti italiani. Il centrocampista francese, come raccontato da Veronique, è stato sempre criticato sin dall'età di 17 anni. Ha sottolineato che Rabiot ha commesso degli errori ma che i giocatori sono uomini che possono sbagliare.

La mamma di Rabiot ha difeso il centrocampista della Juventus dalle critiche dei giornalisti italiani

'Tutti commettono errori nella propria vita. Non ci rendiamo conto che i calciatori sono adolescenti quando iniziano e devono crescere subito come uomini'.

Queste le dichiarazioni di Veronique Rabiot in riferimento alle critiche che hanno riguardato per tutta la carriera professionale suo figlio Adrien. L'agente sportivo ha aggiunto 'La stampa italiana dice che gioca male? Adrien non se ne preoccupa e continua a giocare'. La mamma di Rabiot ha parlato anche di mercato sottolineando: 'In questo momento sta bene alla Juventus anche se i giornalisti italiani vogliono che vada via'.

Il mercato della Juventus

Come è noto Rabiot ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2023 e secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere uno dei giocatori bianconeri che saranno ceduti durante il Calciomercato estivo. Soprattutto se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale. C'è il rischio che possa lasciare la Juventus a parametro zero nel 2023.

Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi, su tutte il Manchester United. La Juventus potrebbe venderlo per circa 20 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Arthur Melo, che piace al Newcastle. Al suo posto potrebbe arrivare Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.