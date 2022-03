La Juventus si sta organizzando in vista della prossima partita contro il Villareal. Per la gara che si giocherà mercoledì 16 marzo alle 21:00 all'Alianz Stadium, Allegri spera di poter recuperare Dybala e Chiellini.

La Juventus deve pensare alla sfida contro il Villareal per il ritorno degli ottavi di Champions League

Dopo aver vinto per 1-3 a Marassi contro la Sampdoria, la Juventus deve pensare a preparare la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League con il Villareal. Allegri dovrà fare i conti con numerose assenze, sono diversi infatti coloro che non saranno a disposizione.

Chiellini e Dybala ad esempio, sperano nella convocazione, niente da fare invece per Leonardo Bonucci, il difensore dovrebbe tornare per la gara contro la Salernitana. Recuperati De Sciglio e Alex Sandro, entrambi hanno giocato alcuni minuti nell'ultima partita di campionato. All'andata il risultato fu di 1-1, ma il gol in trasferta non vale più doppio e così le due squadre partono alla pari. Il protagonista ci si aspetta sarà Vlahovic, l'attaccante serbo si riprende il suo posto da titolare, dopo essere entrato nella ripresa con la Sampdoria.

Il Villareal è reduce dalla faticosa vittoria in campionato per 1-0 contro il Celta Vigo e anche Emery dovrà fare i conti senza alcuni giocatori importanti come ad esempio, Albiol e Gerard Moreno.

La partita tra la Juventus e il Villareal sarà visibile solo su Amazon Prime

La sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League tra la Juventus e il Villareal si giocherà mercoledì 16 marzo alle 21:00 e sarà visibile solo in esclusiva su Amazon Prime; ci saranno collegamenti dallo stadio dove si potranno ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti.

Nel post match, verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus: Szczesny, Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Arthur, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Morata. In porta sarà confermato Szczesny, il portiere polacco dopo aver parato il rigore a Candreva, sta diventando sempre più leader della difesa.

La coppia centrale sarà formata da Rugani e De Ligt in attesa di Chiellini, sulle corsie agiranno Alex Sandro e Danilo. A centrocampo, spazio per Locatelli con Arthur e Rabiot mentre in attacco il tridente sarà composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata, quest'ultimo grande protagonista nella sfida di campionato contro la Sampdoria, autore della doppietta decisiva.