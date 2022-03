Queste sono ore decisive per capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala. Infatti, questa mattina 21 marzo, alla Continassa si è presentato Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Una volta che l'entourage dell'argentino ha varcato i cancelli della sede della Juventus è cominciato l'incontro con la dirigenza bianconera. Infatti le parti stanno trattando per cercare un accordo per il rinnovo di Paulo Dybala che va in scadenza a giugno 2022. Quello della Joya non è l'unico contratto in scadenza visto che la stessa situazione la vivono anche Federico Bernardeschi, Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado.

Ma l'accordo con Dybala sembra il più difficile da trovare viste le cifre in ballo.

L'offerta della Juventus

Questa mattina è iniziato il tanto atteso incontro tra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala per parlare del rinnovo di contratto. Le parti cercheranno un accordo per scongiurare un addio a fine stagione. La Juventus sembra intenzionata a proporre a Paulo Dybala un triennale a 7 milioni annui più bonus. Adesso non resta che attendere di capire quale sarà la risposta della Joya. Dunque, solo nelle prossime ore si capirà che indirizzo prenderà la situazione. In ogni caso, Paulo Dybala, in questa sosta per le nazionali, resterà a Torino e avrà la possibilità di lavorare in vista della gara contro l'Inter.

Per la Juventus, infatti, è fondamentale che il suo numero 10 possa ritrovare la condizione migliore. Contro la Salernitana, Paulo Dybala è tornato al gol e ha avuto anche altre occasioni per segnare. Dunque, la speranza è che l'argentino si lasci alle spalle i problemi fisici in vista di un finale di stagione che per la Juventus si preannuncia molto intenso.

Dybala esulta sui social

Paulo Dybala, nel match contro la Salernitana, ha incassato il sostegno incondizionato del popolo della Juventus. I tifosi bianconeri sono sempre stati dalla parte del loro numero 10 e le manifestazioni di affetto non sono mai mancate. La speranza dei sostenitori juventini è che Dybala possa firmare il rinnovo di contratto con la Juventus.

Nel frattempo, il numero 10 bianconero, tramite Instagram, si è detto felice di aver ritrovato il gol proprio all'Allianz Stadium: "Sempre bello segnare qua! Bella atmosfera e grande vittoria ragazzi!", ha scritto Dybala. Adesso ai tifosi della Juventus non resta che attendere gli sviluppi che arriveranno in giornata in merito al rinnovo di contratto dell'argentino.

Nel frattempo Dybala si godrà qualche ora di riposo e poi tornerà alla Continassa ad allenarsi. Oggi 21 marzo, la Juventus non si allenerà, ma i cancelli del JTC si sono aperti lo stesso per accogliere Federico Chiesa che sta lavorando per recuperare dopo l'operazione al ginocchio.