La Juventus potrebbe proseguire anche durante il Calciomercato estivo la campagna di rafforzamento per fare il definitivo salto di qualità. Le principali esigenze sembrano riguardare soprattutto il centrocampo, nonostante la crescita evidente di Arthur Melo. Proprio il brasiliano, se dovesse confermare le prestazioni in questo finale di stagione, potrebbe rimanere nel 2022-2023. Servono però mezzali che sappiano garantire fisicità ma anche gol. Non è un caso che si parli di un interesse concreto per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Nelle ultime settimane, però, la Juventus starebbe lavorando ad un altro acquisto importante, sfruttando il vantaggio di un contratto in scadenza a giugno 2023. Ci riferiamo a Renato Sanches, centrocampista del Lille che piace alla Juventus ma anche al Milan. Nelle ultime ore la società bianconera avrebbe contattato l'agente sportivo del portoghese per definire un incontro e valutare un eventuale trasferimento del giocatore nella Juventus. Potrebbe esserci un incontro con l'agente sportivo Jorge Mendes durante la pausa per le nazionali prevista a fine marzo.

Possibile incontro con Renato Sanches durante la pausa per le nazionali

Sarebbe il centrocampista del Lille uno dei giocatori individuati dalla società bianconera per migliorare l'impostazione di gioco ma anche incrementare i gol dei centrocampisti. Il portoghese ha dimostrato nelle ultime stagioni di poter giocare davanti alla difesa ma anche come mezzala. Inoltre, con un contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma a giugno potrebbe essere acquistato anche a prezzo inferiore. Come dicevamo, piace anche al Milan ma l'ottimo rapporto professionale fra il suo agente sportivo Jorge Mendes e la Juventus potrebbe agevolare il suo trasferimento nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di centrocampisti dipende però anche dalle cessioni. A tal riguardo, potrebbe essere ceduto Adrien Rabiot. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e cederlo a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla sua partenza. Si valutano anche altre cessioni, soprattutto in difesa. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Alex Sandro. La promozione a titolare di Pellegrini lascia intendere la possibilità che il brasiliano possa fare una nuova esperienza professionale, anche in considerazione del contratto in scadenza a giugno 2023.