La Juventus è attesa da un mercato estivo decisivo, in cui dovrà necessariamente rinforzare difesa e centrocampo. L'addio di Dybala a parametro zero, confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, agevolerà evidentemente un investimento importante anche nel settore avanzato. La società bianconera dovrà tener conto del bilancio societario, soprattutto in considerazione dell'acquisto di Vlahovic concluso nel mercato di gennaio da circa 75 milioni di euro più bonus. Nonostante questo però, diverse notizie di mercato confermano la possibilità di un arrivo importante per il settore avanzato, anche per attutire la delusione della partenza di Dybala dopo sette anni di esperienza professionale nella società bianconera.

Si è parlato molto di un interesse concreto per Nicolò Zaniolo, che in caso di mancato prolungamento di contratto con la Roma in scadenza a giugno 2024, potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Negli ultimi giorni la stampa spagnola sta parlando di un interesse concreto della Juventus per Mohamed Salah. La punta egiziana è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Liverpool e se non dovesse prolungare il suo addio sarebbe una possibilità concreta. Il suo trasferimento potrebbe concretizzarsi soprattutto se il Barcellona, società interessata all'egiziano, decidesse di ingaggiare Kylian Mbappé.

Salah potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, anche la Juventus sarebbe interessata all'acquisto di Mohamed Salah.

La punta, dopo diverse stagioni nel Liverpool, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Sull'egiziano ci sarebbe anche l'interesse di Barcellona e Real Madrid, che però potrebbero sfidarsi sul mercato per l'ingaggio a parametro zero di Kylian Mbappé. Anche la società catalana starebbe valutando l'acquisto del francese, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.

Questo agevolerebbe ulteriormente la Juventus, che avrebbe una sfidante in meno, il Barcellona, per la punta egiziana. Il problema di fondo è rappresentato dalla valutazione di mercato di Salah da circa 70 milioni di euro oltre al fatto che potrebbe chiedere un ingaggio di almeno 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante anche per quanto riguarda i rinforzi in difesa e a centrocampo. L'età avanzata di Bonucci e Chiellini potrebbe agevolare l'arrivo di un difensore importante, da scegliere fra Rudiger, Bremer e Koulibaly. Per quanto riguarda invece il centrocampo i preferiti sembrano essere Paul Pogba e Jorginho.