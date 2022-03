La Juventus sta preparando i prossimi match di campionato e Champions League, che saranno evidentemente decisivi per il proseguo della stagione. Sampdoria, Villarreal in Champions League e Salernitana diranno molto in merito alle possibilità della Juventus di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, tenendo conto anche che ad aprile ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. La società bianconera dovrà lavorare già in queste settimane al mercato estivo, soprattutto se ci dovessero essere delle partenze a parametro zero dei giocatori in scadenza a giugno.

Quello che sembra certo è che, sia in caso di conferma o non dei vari Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio, la Juventus acquisterà almeno un centrocampista. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera spicca sicuramente uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Ci si riferisce a Ryan Gravenberch, giocatore dell'Ajax in scadenza di contratto a giugno 2023. Il ventenne rappresenterebbe un investimento importante per il presente e per il futuro. Lo sa bene il direttore sportivo della Juventus che sarebbe pronto ad anticipare il Bayern Monaco per l'acquisto del giocatore.

Gravenberch potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe anticipare il Bayern Monaco per l'acquisto di Ryan Gravenberch.

Il centrocampista dell'Ajax piacerebbe alla società bianconera anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Di conseguenza potrebbe arrivare ad un prezzo agevolato. Il direttore sportivo della società bianconera avrebbe già presentato un'offerta all'Ajax da 25 milioni di euro. La società olandese vorrebbe circa 10 milioni di euro in più.

Di certo l'ottimo rapporto professionale fra l'agente sportivo del giocatore, Mino Raiola, e la società bianconera potrebbero agevolare il trasferimento del giocatore a Torino. Oltre al ventenne dell'Ajax, potrebbe arrivare anche un altro giocatore a centrocampo. Potrebbe essere Paul Pogba il rinforzo ideale per la Juventus, anche in considerazione del fatto che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche per migliorare il settore avanzato. Molto dipenderà dall'eventuale conferma di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno, e di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con riscatto a circa 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe acquistare Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.