La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui cercherà di migliorare soprattutto il centrocampo. I principali problemi in questa stagione hanno riguardato proprio la mancanza di qualità nell'impostazione di gioco e di giocatori bravi negli inserimenti. A tal riguardo potrebbero arrivare diversi giocatori italiani con l'obiettivo di consolidare la presenza di nazionali italiani nella formazione bianconera. Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Come mezzala d'inserimento invece si valuta l'acquisto di Davide Frattesi, giocatore classe 1999 del Sassuolo che è seguito anche dall'Inter.

Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra le due società italiane, Frattesi sarebbe una richiesta di Allegri, che lo segue dalla scorsa stagione. In questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per il Sassuolo e potrebbe diventare parte integrante della nazionale italiana. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare in questo finale di stagione. Fino ad adesso in campionato ha disputato 29 match con il Sassuolo segnando 4 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia disputati.

Il giocatore Frattesi potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di Frattesi per il centrocampo.

Il giovane del Sassuolo sarebbe considerato il rinforzo ideale per il centrocampo anche perché garantirebbe inserimenti e gol. Il tecnico toscano vorrebbe mezzali che possano supportare il settore avanzato, non è un caso che prima dell'infortunio Weston McKennie era considerato un titolare dal tecnico toscano. Su Frattesi ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Inter, la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Un prezzo che potrebbe incrementare se dovesse continuare a dare un contributo importante nel Sassuolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il centrocampo, fra questi spicca Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United va in scadenza di contratto a giugno e arriverebbe a parametro zero. Il francese però ha un ingaggio importante da almeno 10 milioni di euro a stagione.

Rimanendo in tema Sassuolo Frattesi potrebbe non essere l'unico giocatore della società emiliana a trasferirsi alla Juventus. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto anche di Giacomo Raspadori, che in questa stagione sta dimostrando di essere importante non solo nel realizzare gol ma anche nel fornire assist decisivi ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.