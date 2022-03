La Juventus è attesa da settimane importanti, non solo per il calcio giocato ma anche per il calciomercato. A tal riguardo, dopo l'ottavo di ritorno di Champions League contro il Villareal, la società bianconera dovrebbe incontrare Paulo Dybala per valutare l'eventuale prolungamento di contratto dell'argentino. La Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Dell'argomento ha parlato Enzo Bucchioni, sottolineando come perdere l'argentino a parametro zero sarebbe una sconfitta non solo da punto di vista tecnico ma anche economico.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Se Dybala si libera a zero, fossi John Elkann non sarei particolarmente felice dei miei manager'. Bucchioni ha poi parlato della nuova Juventus di Allegri, sottolineando come giocatori come Arthur Melo, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski non siano ideali per il modo di giocare del tecnico toscano. Riguardo a Dybala, la possibilità che lasci la Juventus a parametro zero è concreta. In tal caso, come sostituto potrebbe arrivare Isco, centrocampista del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno. Lo spagnolo sarebbe ideale sia in caso di 3-5-2 che nel 4-4-2. Secondo Bucchioni è un giocatore di carattere, di qualità tecniche superiori

La Juventus potrebbe sostituire Dybala con Isco

La prima porta a Isco, trent’anni fra un mese, centrocampista lasciato libero dal Real e quindi raggiungibile a parametro zero. Guadagna sei milioni netti, cifra assolutamente abbordabile'. Queste le dichiarazioni di Enzo Bucchioni in riferimento alla possibilità della Juventus di sostituire Paulo Dybala con Isco. Lo spagnolo va in scadenza di contratto con il Real Madrid.

Sarebbe un acquisto importante perché migliorerebbe in qualità il centrocampo della Juventus. Secondo il giornalista sportivo, potrebbero essere cinque gli acquisti importanti della società bianconera durante il Calciomercato estivo. Potrebbero arrivare un difensore centrale, un terzino sinistro, due centrocampisti ed una punta.

Nel primo caso il preferito sembra essere Bremer, le alternative sono Antonio Rudiger e Alessio Romagnoli. Per la fascia difensiva piacciono Singo e Bellanova ma anche Renan Lodi e Emerson Palmieri. A centrocampo, Isco piace come mezzala, potrebbe arrivare però anche un giocatore da schierare davanti alla difesa. Piace Jorginho ma si valutano anche giocatori tecnicamente diversi al nazionale italiano come Ryan Gravenberch e Frank de Jong.

La Juventus potrebbe acquistare uno fra Zaniolo, Raspadori e Nkunku

Per quanto riguarda invece il rinforzo per il settore avanzato il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Secondo Bucchioni, la Juventus valuta anche l'acquisto di Giacomo Raspadori del Sassuolo e di Christopher Nkunku del Lipsia, protagonista fino ad adesso di una grande stagione.