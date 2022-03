La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel Calciomercato estivo. Si valutano rinforzi che possano migliorare la qualità della rosa, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. La crescita evidente di Arthur Melo contrasta con le prestazioni deludenti di Adrien Rabiot, per questo si parla del possibile arrivo di Paul Pogba e di quello di Renato Sanches.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato molto dipenderà dal futuro di Paulo Dybala e di Alvaro Morata. L'argentino va in scadenza a giugno ed un incontro per il prolungamento di contratto sarebbe previsto dopo gli ottavi di finale di ritorno della Champions League contro il Villareal.

Per quanto riguarda invece lo spagnolo la Juventus ha un diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro del cartellino dall'Atletico Madrid, ma a questa somma sembra difficile che la società bianconera possa acquistarlo a titolo definitivo, mentre invece potrebbe farlo in caso di sconto da parte della società spagnola.

Proprio per questo la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno e che sta trascinando la squadra londinese nei primi quattro posti del campionato inglese.

Possibile l'ingaggio di Lacazette a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus - in caso di mancato riscatto del cartellino di Alvaro Morata - potrebbe ingaggiare Alexandre Lacazette.

Sembra essere il francese il possibile acquisto per il settore avanzato anche per il contratto in scadenza a giugno.

Il francese sta giocando da titolare nell'Arsenal con prestazioni importanti e gol. Anche nell'ultimo match di campionato contro il Leicester ha segnato un rigore importante per il definitivo 2-0. In una recente intervista il tecnico della società inglese Mikael Arteta ha dichiarato che incontrerà i giocatori in scadenza a giugno a fine campionato.

Pare difficile però la conferma del francese, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta della Juventus. Oltre alla società bianconera, anche il Barcellona sarebbe interessato al giocatore.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere in maniera decisa al mercato dei parametri zero.

Fra i nomi che circolano in tal senso ci sono Paul Pogba e Antonio Rudiger, in scadenza rispettivamente con il Manchester United e col Chelsea.

Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio che i due guadagnano attualmente. Il francese e il tedesco vorrebbero infatti uno stipendio stagionale da almeno 10 milioni di euro a stagione più bonus al raggiungimento di determinate vittorie, situazione che potrebbe complicare la fattibilità di tali operazioni da parte dei bianconeri.