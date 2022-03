Uno dei pezzi pregiati del recente Calciomercato estivo è stato sicuramente Rodrigo De Paul. L'argentino era stato seguito da Inter e Juventus ma l'Udinese ha sempre chiesto una somma importante per la cessione del centrocampista. Alla fine è arrivata un'offerta da parte dell'Atletico Madrid da circa 35 milioni di euro. La società friulana ha accettato, con l'argentino che è andato a rinforzare il centrocampo dell'Atletico. La stagione fino ad adesso disputata da Rodrigo De Paul è stata abbastanza deludente, con il tecnico Diego Pablo Simeone che non sarebbe contento delle prestazioni del centrocampista.

Per questo l'Atletico Madrid starebbe valutando la cessione del giocatore dopo una sola stagione. Fra le società interessate al suo acquisto ci sarebbero sempre Inter e Juventus. A queste si sarebbe aggiunto anche il Valencia, società in cui De Paul si è messo in evidenza prima di essere ceduto all'Udinese. Secondo la stampa spagnola il Valencia non vorrebbe offrire una somma in contanti per l'argentino ma un giocatore in cambio di De Paul. Si tratta del portoghese Gonçalo Guedes, che ha più o meno la stessa valutazione di mercato dell'argentino.

Il centrocampista De Paul potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, Rodrigo De Paul dopo una sola stagione potrebbe lasciare l'Atletico Madrid.

Decisivi per la sua possibile partenza durante il calciomercato estivo le prestazione deludenti del giocatore ma anche una vita privata per alcuni discutibile. Il tecnico dell'Atletico Madrid Simeone avrebbe chiesto alla società spagnola di lasciar partire l'argentino. Inter e Juventus sarebbero interessate al giocatore ma difficilmente offrirebbero 35-40 milioni di euro all'Atletico Madrid.

Potrebbero considerare l'acquisto del giocatore nel caso in cui l'Atletico Madrid lo cedesse in prestito con diritto di riscatto. Si parla però anche di un interesse concreto del Valencia, che potrebbe offrire in cambio dell'argentino il cartellino di Gonçalo Guedes, punta portoghese che una valutazione di mercato simile a quella del centrocampista.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta altri acquisti a centrocampo per giugno. Piacerebbe Frenkie de Jong del Barcellona e Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per il settore avanzato potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro.