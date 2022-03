La Champions League ha regalato risultati clamorosi già negli ottavi di finale. Le eliminazioni di Paris Saint Germain, Manchester United e Juventus rispettivamente contro il Real Madrid, l'Atletico Madrid e il Villareal ne sono la dimostrazione e certificano come il calcio spagnolo rimanga ancora molto competitivo. Sorprende soprattutto la disfatta europea del club parigino, considerando gli investimenti importanti effettuati nelle ultime stagioni e anche nel recente Calciomercato estivo. Gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi e Messi avrebbero dovuto garantire dei risultati migliori nella massima competizione europea e non certo un'eliminazione agli ottavi di finale, seppur contro una squadra blasonata come il Real Madrid.

Fra le principali delusioni della società francese c'è Neymar, che è stato bersagliato di fischi nel match di campionato contro il Bordeaux successivo alla sconfitta contro il Real. Il futuro professionale del brasiliano sembra lontano dal Paris Saint Germain, un'indiscrezione in tal senso arriva anche da diversi giornali sportivi secondo i quali i francesi lo avrebbero offerto a diverse società europee, tra le quali anche alla Juventus.

Neymar sarebbe stato offerto anche alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi francesi il Paris Saint Germain avrebbe offerto Neymar a diverse società europee, fra queste ci sarebbero anche il Barcellona e la Juventus.

La società catalana non sarebbe interessata al brasiliano, ma preferirebbe acquistare giovani di qualità come Haaland. Anche la Juventus non vorrebbe Neymar, non solo per motivi anagrafici ma anche economici. Si tratterebbe infatti di un investimento fin troppo pesante per la società bianconera, che nel recente calciomercato estivo ha già alleggerito il monte ingaggi con la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

La Juventus vuole investire su giovani di qualità, non è un caso a gennaio sia arrivato Dusan Vlahovic per circa 75 milioni di euro più bonus.

Il mercato della Juventus in vista dell'estate

La Juventus in estate potrebbe rinforzare la rosa acquistando giovani di qualità. Potrebbero però esserci delle eccezioni, in difesa e a centrocampo.

A tal riguardo potrebbero arrivare due giocatori a parametro zero. Piacciono Paul Pogba e Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con il Manchester United e il Chelsea.

A centrocampo potrebbe arrivare anche un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco che possa migliorare la qualità e che possa garantire verticalizzazioni per il settore avanzato. Piacerebbe in tal senso Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro.