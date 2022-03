La Juventus è attesa da mesi importanti in cui dovrà definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Le esigenze della società bianconera riguardano tutti i settori, anche perché di recente è stato ufficializzato anche l'addio di Paulo Dybala. L'argentino non prolungherà il contratto in scadenza a giugno, con la società bianconera che quindi alleggerirà in maniera evidente il monte ingaggi. Dybala guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione. Tale ingaggio potrebbe essere garantito ad uno dei giocatori che piacciono alla Juventus per rinforzare il centrocampo.

Parliamo di Sergej Milinkovic Savic giocatore della Lazio in scadenza di contratto a giugno 2024. In caso di mancato prolungamento di contratto sembra difficile possa rimanere nella società laziale. Fra l'altro diversi mesi fa il suo agente sportivo Matja Kezman aveva dichiarato che il suo assistito è pronto per una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere. Milinkovic Savic sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo, perché garantirebbe fisicità qualità e gol. La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro anche sue la Juventus potrebbe utilizzare delle contropartite tecniche gradite al tecnico Sarri per diminuire l'esborso economico in contanti da pagare alla Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio dopo diverse stagioni potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Potrebbe essere la Juventus la società ideale per il centrocampista, anche perché andrebbe a migliorare in maniera importante il centrocampo bianconero.

A Torino ritroverebbe il suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic, oltre la fatto che andrebbe in una società che lotta per vincere e che gli garantirebbe un ingaggio importante rispetto a quello attuale. Milinkovic Savic guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione, alla Juventus andrebbe a sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026 a circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Milinkovic Savic è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Piace molto Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il francese vorrebbe però un ingaggio di almeno 12 milioni di euro a stagione, anche se la società bianconera non andrebbe a pagare il prezzo del cartellino. Si valuta l'acquisto anche di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.