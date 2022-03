La Juventus è attesa da un finale di stagione importante in cui potrebbe dire ancora la sua in campionato e giocarsi la possibilità di vincere la Coppa Italia. Come è noto i bianconeri grazie ai risultati raggiunti negli ultimi mesi hanno consolidato il quarto posto oltre al fatto che sono distanti dal Milan primo di sette punti ad otto match dalla fine del campionato. Se dovesse arrivare la vittoria contro l'Inter le speranze di titolo potrebbero incrementare. I bianconeri inoltre potrebbero qualificarsi alla finale di Coppa Italia dopo la vittoria per 1 a 0 al Franchi contro la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Già dal match contro i nerazzurri potrebbero ritornare disponibili Alex Sandro e Zakaria, oltre ai già recuperati Bonucci e Chiellini. Fra fine aprile ed inizio maggio Allegri potrebbe contare anche su un giocatore che è stato molto importante per il tecnico toscano. Si parla di Weston McKennie, che starebbe anticipando i tempi di recupero dopo l'infortunio subito nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Nonostante Allegri abbia più volte dichiarato che ritornerà disponibile dalla stagione 2022-2023, l'americano potrebbe recuperare per gli ultimi quattro match di campionato oltre che per l'eventuale finale di Coppa Italia contro la vincente fra Milan e Inter.

Il centrocampista McKennie potrebbe recuperare per fine aprile ed inizio maggio

Secondo le ultime indiscrezioni Weston McKennie potrebbe recuperare per fine aprile ed inizio maggio. Una situazione inaspettata se consideriamo le dichiarazioni di Allegri nelle ultime settimane in cui ha più volte confermato che l'americano ritornerà disponibile per la preparazione estiva.

Se così sarà potrebbe giocare contro Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina oltre eventualmente nella finale di Coppa Italia. I bianconeri nell'andata della semifinale hanno vinto 1 a 0 contro la Fiorentina. L'importanza di McKennie per la Juventus è evidente, anche perché Allegri ha dichiarato che l'americano è un centrocampista diverso rispetto agli altri disponibili.

Il tecnico toscano stima molto McKennie per i suoi inserimenti.

Il mercato della Juventus

La problematiche riscontrate a centrocampo in questa stagione potrebbero agevolare diverse cessioni. A tal riguardo, potrebbero partire Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey, il gallese è attualmente in prestito ai Glasgow Rangers ma difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese. Se si dovessero concretizzare queste partenze, potrebbe arrivare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco ed uno negli inserimenti. Piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per il settore avanzato si valutano gli acquisti di Niccolò Zaniolo e di Giacomo Raspadori.