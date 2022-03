Le grandi manovre del Calciomercato dell'Inter per la prossima estate potrebbero coinvolgere soprattutto il centrocampo. Calhanoglu e Barella, insieme a Brozovic che ha da poco rinnovato con i nerazzurri, dovrebbero essere gli unici sicuri della conferma. In bilico è invece il futuro di Arturo Vidal e Matias Vecino, che potrebbero finire nella lista dei cedibili anche a causa dei due ingaggi rispettivamente da 7 e da 3 milioni, troppo alti per la casse dei nerazzurri. Così la dirigenza del club milanese si starebbe muovendo per individuare i rinforzi giusti per la mediana della prossima stagione e nella lista non ci sarebbe solo Frattesi, secondo alcuni rumor l’obiettivo numero uno della Beneamata.

Aouar possibile obiettivo per il calciomercato dell'Inter

Negli ultimi giorni è spuntato un nome nuovo per il mercato dell'Inter, si tratta di Houssem Aouar, centrocampista di 23 anni di proprietà del Lione. Il centrocampista francese classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo, motivo per il quale a giugno potrebbe fare la valigia. La scelta, lo scorso gennaio, di cambiare agente, di affidarsi alla potente agenzia di procuratori ICM Stellar lo spinge verso l'uscita e quindi una nuova avventura. Potrebbe esserci questo dietro al suo scarso impiego nell'ultimo mese, con una sola presenza da titolare nelle ultime sei gare tra Ligue 1 ed Europa League.

L'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione del classe '98, e visto il contratto in scadenza il prossimo anno, la cifra da mettere sul piatto non dovrebbe essere così elevata come nelle precedenti annate, quando il Lione chiedeva 40 milioni di euro. Per l’assalto al tecnico centrocampista francese l'Inter potrebbe così valutare il "sacrificio" di Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria.

Inzaghi è alla ricerca di tecnica e qualità in mezzo al campo e Aouar potrebbe rappresentare il profilo ideale per far rifiatare il trio titolare del centrocampo nerazzurro. Sensi ha richieste e mercato all’estero ed è valutato circa 10 milioni di euro.

Aouar potrebbe essere il vice Brozovic

La partita contro il Torino, terminata con un pareggio per 1-1 acciuffato dai nerazzurri nel finale grazie alla rete di Alexis Sanchez, ne è stata la conferma: quest'Inter non può fare a meno di Marcelo Brozovic.

L'assenza del croato, dovuta a un infortunio al polpaccio sinistro, ha lasciato un vuoto incolmabile nel centrocampo nerazzurro, con nessun giocatore attualmente presente nella rosa di Simone Inzaghi capace, per caratteristiche, di prenderne il posto. Una lacuna che non è certo passata inosservata alla dirigenza, che, in vista della prossima stagione, sta già sondando il mercato alla ricerca del giusto profilo che possa sostituire il croato quando ce ne sia bisogno.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che andrà in scadenza nel giugno 2023. Il talento franco-algerino è un giocatore molto apprezzato in tutta Europa, essendo capace di giocare nelle più svariate posizioni del centrocampo.

Guardandolo giocare saltano agli occhi alcune cose: la personalità, una grande comprensione e visione del gioco e un’ottima tecnica di base. È un giocatore creativo che eccelle nello stretto, con la sua notevole agilità, e tra le linee, forse un po’ troppo lezioso nella ricerca del tunnel all’avversario e giocate complicate. Oltre a essere uno dei migliori nel suo ruolo a giocare nello stretto, è anche molto bravo nell’uno contro uno, grazie alla sua scioltezza palla al piede. Nonostante i suoi 175 cm per 70 kg, il centrocampista si fa valere anche contro difensori forti fisicamente. Le sue caratteristiche lo rendono dunque ideale come vice Brozovic, ma all'occorrenza Simone Inzaghi potrebbe schierarlo anche nel ruolo di mezzala, facendo rifiatare i vari Barella e Hakan Calhanoglu.