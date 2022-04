La forza dell'Inter in questi ultimi anni è stata la difesa. Il reparto arretrato ha permesso di vincere diverse partite con lo scarto minimo e proprio per questo, Marotta vorrebbe rinnovare il contratto a Skriniar. Per quello che riguarda invece Alessandro Bastoni, il giovane stopper italiano avrebbe attratto le attenzioni del Real Madrid.

L'Inter regina della difesa, vorrebbe blindare uno dei suoi tre gioielli: Milan Skriniar

Il motto del calcio italiano è "vince chi prende meno gol". Una massima sicuramente conservativa ma che la maggior parte delle volte dice il vero.

I dati storici, ci confermano che a trionfare nel campionato di Serie A spesso e volentieri sono quelle squadre che subiscono meno reti e l'Inter, sotto la guida tecnica di Antonio Conte, ha fatto di questo proverbio un mantra. I nerazzurri, ad oggi comandati da Simone inzaghi, stanno cercando di replicare quanto fatto nel 2020/21 e grazie al trio schierato dal tecnico emiliano, ci stanno riuscendo. De Vrij, Skriniar e Bastoni risultato quanto di meglio ci sia nel calcio italiano ed i soli 24 gol incassati nelle 31 partite giocate, li rendono i meno battuti di tutti gli altri. E' normale dunque, che diverse società in Europa abbiano puntato il loro sguardo sui gioielli Interisti e proprio per questo, Marotta avrebbe deciso di blindarne almeno uno, Milan Skriniar.

Il forte difensore slovacco, andrà in scadenza di contratto con la compagine del biscione nel 2023 e ad oggi percepisce uno stipendio da circa 3 milioni di euro all'anno. Stando alle indiscrezioni, l'entourage del ragazzo coadiuvato ovviamente dal calciatore stesso, avrebbe chiesto un ritocco economico piuttosto importante che la società nerazzurra potrebbe accogliere.

Marotta infatti, vorrebbe offrirgli un rinnovo fino al 2026 con un compenso stagionale da quasi 5 milioni di euro netti. Nelle prossime settimane, si attenderebbe una risposta definitiva del giocatore.

Inter, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni

Il Real Madrid sta facendo grandissime cose in questa stagione.

Proprio ieri ha conquistato le semifinali della Champions League a discapito dei campioni uscenti e nella Liga, è primo in classifica con 12 punti di distacco dalla seconda. Tuttavia, la compagine allenata da Carlo Ancelotti in difesa ha mostrato più di qualche problematica, costringendo in diverse occasione il tecnico emiliano a schierare Daniel Carvajal da centrale difensivo. Non stupisce dunque, apprendere come i Blancos sarebbero interessati ad Alessandro Bastoni. Il giovane stopper dell'Inter è visto come un calciatore di grande prospettiva ed i 60 milioni che i nerazzurri chiederebbero per una sua cessione, non sarebbero un ostacolo in casa Madrid.