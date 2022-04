Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano. È questa l'intenzione della Lazio, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare l'allenatore biancoceleste, così da essere una delle grandi protagoniste nella prossima stagione.

Il primo tassello in casa Lazio è legato al portiere della prossima stagione: con il possibile addio di Thomas Strakosha, la società della Capitale sta osservando diversi profili per sostituire l'estremo difensore albanese, e regalare a Sarri un portiere che rispecchi le sue dinamiche di gioco.

Tra i nomi sul taccuino del direttore Igli Tare ci sarebbe anche quello di Kepa Arrizabalaga, già allenato da Sarri durante la sua avventura al Chelsea.

Visto il poco minutaggio in questa stagione, il portiere spagnolo dovrebbe lasciare i Blues per iniziare una nuova avventura, essere protagonista e soprattutto riconquistare la Nazionale spagnola. La Lazio sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni dell'ex estremo difensore dell'Atletico Bilbao.

Non c'è solo Kepa. Infatti, tra gli altri profili sondati dal club di Claudio Lotito, ci sarebbe anche quello di Marco Carnesecchi, talento dell'Atalanta che in questa stagione sta brillando in Serie B con la maglia della Cremonese.

Come per tutti i suoi gioielli, la Dea chiede una cifra importante per il classe 2000: già nel mercato invernale, la Lazio aveva tentato di accaparrarsi le prestazioni del giovane portiere, senza riuscirsi. In caso di mancato accordo con Kepa, si potrebbe così provare un nuovo assalto.

Lazio, il futuro dei big: da Luis Alberto a Milinkovic

Non solo acquisti per la prossima stagione. In casa Lazio tiene banco anche il futuro di diversi top player che a fine stagione potrebbero lasciare la Capitale.

I due calciatori sulla bocca di molti top club europei sono Milinkovic Savic e Luis Alberto, ma partiamo con ordine.

Per quanto riguarda il Sergente, anche in questa stagione è l'uomo in più della Lazio, e si è subito inserito negli schemi tattici di Maurizio Sarri, siglando otto reti ed otto assist in campionato. La valutazione del centrocampista serbo si aggira attorno agli 80-90 milioni di euro, con il patron Claudio Lotito che non farà sconti. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che sarebbe nel mirino di diverse società come Juventus e soprattutto Manchester United, pronto a sostituire Paul Pogba.

Passiamo a Luis Alberto che già nel mercato invernale, era nel mirino del Milan che voleva accaparrarsi le prestazioni del Mago spagnolo per aumentare il tasso qualitativo della trequarti. Il futuro del dieci biancoceleste è ancora in bilico: infatti, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Siviglia di Lopetegui.