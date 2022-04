Dejan Kulusevski sta convincendo Antonio Conte in queste settimane con la maglia del Tottenham. La Juventus potrebbe dunque cedere prossimamente il calciatore svedese al club londinese, ottenendo circa 35 milioni di euro utili per lanciare l'assalto a Renato Sanches del Lille.

Kulusevski segna e convince Antonio Conte

Kulusevski nel suo anno e mezzo a Torino difficilmente è riuscito a imporsi come titolare. Lo svedese, che al Parma si era mostrato un talento cristallino, ha goduto di poco spazio con la casacca bianconera. Il Tottenham che in lui ha visto delle doti, ci ha voluto scommettere nella scorsa sessione di Calciomercato invernale, evitando di inserire però nella trattativa l'obbligo di riscatto.

Le recenti prestazioni di Kulusevski, condite da gol e assist, avrebbero però convinto il club londinese e il tecnico Antonio Conte a trattenerlo in quel di Londra.

La Juventus, in caso di cessione a titolo definitivo, dovrebbe incassare una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Soldi che i bianconeri potrebbero investire in estate per un centrocampista di livello internazionale, come ad esempio Renato Sanches.

Renato Sanches, il centrocampista completo che piace a Milan e Juventus

Come detto in precedenza, la Juventus potrebbe lanciare l'assalto per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese in forza al Lille andrà in scadenza di contratto con la compagine francese nel 2023. Molte altre squadre oltre ai bianconeri si sarebbero interessate per lui.

In primis, sul calciatore, risulterebbe esserci il Milan di Stefano Pioli. La società rossonera da tempo avrebbe sondato il terreno per accelerare con le operazioni, ma il costo complessivo della trattativa potrebbe bloccare la compagine lombarda. Il cartellino di Sanches si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, una cifra importante ma abbordabile.

L'ostacolo più difficile da superare sarebbe dunque rappresentato dall'ingaggio che il procuratore Mendes chiederebbe per il suo assistito, 6 milioni di euro annuali, stipendio che la Juventus riuscirebbe invece a garantire al giovane portoghese.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus

Nel frattempo la Juventus si starebbe muovendo su tutti i fronti in vista dell'estate.

L'idea di Cherubini sarebbe quella di ingaggiare almeno un rinforzo per ogni reparto. I nomi caldi risulterebbero essere i laziali Francesco Acerbi per la difesa e Sergej Milinkovic-Savic per il centrocampo e invece il romanista Nicolò Zaniolo per l'attacco.