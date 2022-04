La Juventus anche nella stagione 2022-2023 si affiderà a tanti giovani. Il mercato portato avanti nelle ultime stagioni conferma la volontà della società bianconera di costruire anche per il futuro, per questo ha cercato di acquistare soprattutto giovani italiani. Basti pensare agli arrivi nelle ultime stagioni di giocatori come Locatelli, Kean, Chiesa, senza contare i tanti giovani come Fagioli, Ranocchia e Miretti cresciuti nel settore giovanile bianconero che potrebbero gradualmente essere inseriti in prima squadra. Altro acquisto importante è stato quello di Federico Gatti nel mercato di gennaio.

Il difensore è rimasto in prestito al Frosinone e sarà un giocatore bianconero da luglio. Il classe 1998 è uno dei migliori giovani della Serie B, seguito da altre società del campionato italiano. Su tutti il Torino, con Juric che in un'intervista di gennaio aveva sottolineato come la Juventus abbia anticipato tutti per l'acquisto di un giocatore che ha dimostrato di essere molto forte. Gatti già a gennaio non aveva nascosto tutta la sua felicità per il trasferimento per la Juventus. Negli ultimi giorni è stato intervistato ed ha parlato di Juventus e di modelli importanti come Bonucci e Chiellini. Il difensore ha dichiarato che la Juventus ''ti cambia la vita'' e che non lo si può paragonare a difensori che hanno scritto la storia della società bianconera.

Il difensore Gatti ha parlato del suo trasferimento alla Juventus

''È stato molto piacevole, un segno di riconoscenza che ti cambia la vita. L'ho provato firmando per la Juve ma ancora non me ne rendo conto''. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti, difensore acquistato nel mercato di gennaio dalla Juventus, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.

Il giocatore ha raccontato anche l'episodio riguardante il nonno, tifoso del Torino. A tal riguardo ha sottolineato: ''Non avevo detto a mio nonno che avevo firmato per la Juventus, quando mi ha visto ha pianto per la gioia''. In merito al paragone con due riferimenti della Juventus e della nazionale italiana Bonucci e Giorgio Chiellini ha aggiunto: ''Il paragone è un insulto per loro, hanno giocato più di 400 match nel campionato italiano''.

Gatti ha poi rimarcato il fatto che se avrà la possibilità di allenarsi con la Juventus cercherà di prendere il meglio non solo da Bonucci e Chiellini ma da tutti i giocatori bianconeri.

La stagione disputata da Gatti nel Frosinone

Il difensore Federico Gatti è stato acquistato dalla Juventus per circa 10 milioni di euro. Rimarrà in prestito al Frosinone per poi trasferirsi nella società bianconera da luglio. In questa stagione fino ad adesso ha disputato un match in Coppa Italia e 29 match segnando 4 gol e fornendo anche un assist decisivo ai compagni.