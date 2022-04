La Juventus dovrà lavorare molto sul mercato. La società bianconera già adesso sta definendo le trattative da portate avanti nel Calciomercato estivo, anche se prima si dovrà decidere il futuro professionale di diversi giocatori. Potrebbero partire Alex Sandro, Adrien Rabiot, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, che potrebbero aggiungersi a Paulo Dybala. Come confermato dall'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, l'argentino non prolungherà il contratto in scadenza a giugno. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, che la Roma potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus starebbe lavorando anche su un altro rinforzo molto importante che supporterebbe Dusan Vlahovic. Si parla di Antony, brasiliano dell'Ajax che in questa stagione sta dimostrando di essere bravo non solo nel finalizzare le azioni da gol ma anche a fornire assist ai suoi compagni. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche di Bayern Monaco e Manchester City. La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro.

Secondo alcuni utenti Twitter, Antony dovrebbe trasferirsi alla Juventus

In un recente sondaggio pubblicato su Twitter dal sito Calciomercato(.)it è stato chiesto agli utenti di votare quale fosse la destinazione ideale di Antony, che potrebbe lasciare l'Ajax nel calciomercato estivo.

Al primo posto è stata votata la Juventus con circa il 54%, al secondo il Milan con il 23%, terzo posto 15,7% e il 6,7% ha votato altro. Evidente come il brasiliano sia un profilo che piace molto alla tifoseria della Juventus, anche perché giovane. Ma pure la società bianconera, secondo alcune indiscrezioni di mercato, vorrebbe accaparrarsi il giocatore, anche perché nelle ultime stagioni ha deciso di acquistare soprattutto giovani di qualità e il classe 2000 sarebbe un profilo idoneo.

Andrebbe a supportare Vlahovic e Chiesa, in un tridente offensivo fra i più giovani in Europa. La valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro non agevola il suo arrivo anche se Ajax e Juventus hanno rapporti professionali consolidati già dall'arrivo di de Ligt nella società bianconera nell'estate 2019.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe seguire Antony, ma attualmente sembrerebbe difficile arrivare al brasiliano. Anche perché l'Ajax di solito non concede pagamenti in diverse stagioni per i suoi giocatori. Investire 70 milioni di euro per un giocatore come il brasiliano, dopo che altrettanti sono stati spesi per Vlahovic, è una possibilità poco concreta, nonostante Elkann abbia dichiarato che si continuerà ad investire affinché la Juventus ritorni ai vertici del calcio italiano ed europeo.