Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per regalare all'allenatore livornese pedine di qualità e funzionali al nuovo progetto, così da ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

La dirigenza juventina sta lavorando per rinforzare l'attacco a disposizione di Allegri. Nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic, la Juventus vorrebbe effettuare un altro grande colpo che possa aumentare il tasso qualitativo del reparto offensivo.

Tra i vari profili seguiti ci sarebbe anche quello di Timo Werner, attaccante tedesco in forza al Chelsea, che in questi anni in Inghilterra non è riuscito a esprimersi su alti livelli. Il tecnico dei Blues Tuchel non lo reputa una delle prime scelte, e per tale motivo l'ex numero nove del Lipsia potrebbe decidere di lasciare Londra e intraprendere una nuova avventura, dove ritornare protagonista.

La Vecchia Signora sta monitorando la situazione, ma la trattativa sembrerebbe in salita per due motivi: il primo è legato alla valutazione dell'attaccante di circa 40 milioni di euro; il secondo, ben più importante, è legato al futuro di altri due bomber ovvero Romelu Lukaku e Alvaro Morata. In caso di cessione del Big Rom, il Chelsea non cederà un altro suo attaccante.

Inoltre, la Juventus potrebbe anche riscattare Morata dall'Atletico Madrid, così da completare il reparto offensivo.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Milinkovic Savic

Oltre all'attacco, la Juventus sta lavorando per rinforzare in maniera sensibile anche il centrocampo, con un acquisto che possa spostare gli equilibri. I due sogni per la mediana rispondono all'identikit di Paul Pogba e Milinkovic Savic.

In particolare, per il centrocampista della Lazio, la Juventus sembrerebbe pronta a un nuovo assalto nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Il patron biancoceleste Claudio Lotito non fa sconti, e chiede una cifra importante attorno ai 70 milioni di euro. I bianconeri devono inoltre battere la concorrenza di molti top club europei, in particolare del Manchester United che potrebbe fiondarsi sul Sergente in caso di cessione proprio di Pogba, e del Paris Saint Germain, che dopo il mercato faraonico della scorsa annata, vuole puntellare la mediana con un acquisto top.

Non solo Savic e Pogba nel taccuino della Vecchia Signora. Infatti si starebbero sondando anche altre piste come quelle che portano a Davide Frattesi, talento del Sassuolo, e Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille.