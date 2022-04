Inter e Juventus starebbero già programmando la prossima sessione di mercato ed avrebbero già individuato i profili che potrebbero essere congeniali ai moduli tattici studiati da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Entrambe le società sarebbero su due centrocampisti: Makengo e Fabinho.

L'Inter segue il talento dell'Udinese

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la società nerazzurra avrebbe inviato degli scout durante la gara, in programma alla Dacia Arena, vinta dall'Udinese contro il Cagliari per osservare, Jean-Victor Makengo. Il calciatore piacerebbe molto a Simone Inzaghi perché in grado di agire da mezzala abbinando ottime doti tecniche ma soprattutto fisiche.

Il centrocampista, sotto la guida di Cioffi, in stagione ha totalizzato 28 presenze complessive in campionato e Coppa Italia, 1 rete e 2 assist ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Simeone interessato a Dumfries

L'Inter, a fine stagione, potrebbe ricevere un'offerta dall'Atletico Madrid per Denzel Dumfries. L'olandese sarebbe finito nel mirino di Simeone che cercherebbe un profilo per potenziare la corsia destra. I nerazzurri non vorrebbero privarsi dell'ex PSV Eindhoven che sta giocando un'ottima seconda parte di stagione. Marotta potrebbe però sedersi a tavolino se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro che garantirebbe una netta plusvalenza.

Possibile derby milanese per Cuadrado

L'Inter potrebbe poi farsi trovare pronta se Juan Cuadrado non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus. I bianconeri avrebbero offerto circa 2,5 milioni di euro per due anni con opzione per il terzo ma il colombiano potrebbe ascoltare offerte in arrivo da altri club.

I nerazzurri potrebbero alzare il tiro anche se sulle tracce dell'ex Chelsea ci sarebbe il Milan di Stefano Pioli. Marotta, però, visto il passato bianconeri potrebbe avere dei contatti diretti con i calciatori che potrebbero lasciare Vinovo. Oltre a Cuadrado, resterebbe aperta la pista che porta a Dybala.

Possibile asse Juventus-Liverpool

La Juventus, invece, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Fabinho del Liverpool per potenziare la mediana in vista del prossimo campionato. I dirigenti torinesi penserebbero di offrire uno scambio alla pari con Arthur che difficilmente dovrebbe essere accettato da Jurgen Klopp che ritiene l'ex Monaco inamovibile per il suo 4-3-3. Arthur, però, potrebbe essere una pedina importante per fare cassa per arrivare ad altri centrocampisti. Nei radar di Allegri, infatti, ci sarebbe anche Aurélien Djani Tchouaméni, valutato circa 40 milioni di euro.