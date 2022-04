Inter, Milan e Juventus sarebbero al lavoro per organizzare e programmare la prossima stagione calcistica. Per quanto riguarda i nerazzurri, ci sarebbero delle novità che riguardano l'allenatore. Inzaghi ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Tottenham e, per questo motivo, il club degli Zhang starebbe sondando altri profili.

Javier Zanetti e Bielsa avrebbero avuto dei contatti

Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, ci sarebbe stata una telefonata nelle ultime settimane tra Javier Zanetti e Marcelo Bielsa, da tempo in ottimi rapporti.

Il tecnico ha da poco interrotto la sua avventura con il Leeds e sarebbe disposto a ritornare in corsa se dovesse arrivare un'offerta allettante, ma l'Inter potrebbe decidere di offrire il prolungamento all'allenatore ex Lazio se dovesse raggiungere il ventesimo scudetto al termine della stagione. La sua conferma si decide infatti nelle ultime settimane della stagione e i dirigenti milanesi avrebbero deciso di sedersi a tavolino soltanto quando ci sarà modo di valutare totalmente la stagione.

Ancora suggestione Donnarumma per gli Agnelli

La Juventus, invece, sarebbe ancora sulle tracce di Gianluigi Donnarumma. Il portiere non si è ambientato al Saint Germain e non avrebbe mai accettato il dualismo con il collega Keylor Navas.

L'ex Milan potrebbe dunque lasciare la Francia al termine della stagione per ritornare in Italia. I bianconeri lo vorrebbero da tempo ma questa volta dovrebbero mettere sul piatto circa 50 milioni di euro. Il problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio di circa 12 milioni di euro che percepisce attualmente. Inoltre, non si potrebbe neanche puntare sul decreto Crescita perché l'estremo difensore si è trasferito all'estero soltanto da circa un anno.

Maldini e Massara studiano il colpo Sterling

Il Milan vorrebbe mettere a segno un colpo di alto calibro in vista della prossima stagione soprattutto per alzare il livello in Europa. Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Raheem Sterling. Il calciatore sarebbe stato scavalcato nelle gerarchie di Pep Guardiola, con il quale i rapporti non sarebbero più idilliaci.

Il Manchester City potrebbe dunque decidere di cederlo a fine estate proprio perché il suo contratto scade nel 2023 e non vorrebbe correre il rischio di perderlo a parametro zero. La valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro anche se il Milan dovrà fare prima i conti con l'ingaggio elevato che l'inglese percepisce. Sarebbe però un profilo molto congeniale al modulo di Stefano Pioli.