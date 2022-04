L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri vogliono costruire una rosa competitiva anche in ambito europeo, giocandosi le proprie carte dopo essere stati eliminati a testa alta agli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Ovviamente verrà fatto qualcosa anche in uscita visto che la proprietà ha dato l'imput di chiudere il mercato in attivo e per questo si attingerà anche dal mercato degli svincolati, dove l'obiettivo numero uno resta Paulo Dybala, che andrà in scadenza di contratto con la Juventus.

Il nuovo attacco dell'Inter

L'Inter ha cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima estate. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, potrebbe attingere da uno svincolato di lusso per alzare ulteriormente il livello e sostituire Alexis Sanchez, che molto probabilmente andrà via. Si tratta di Paulo Dybala, con il dirigente nerazzurro che è un grande estimatore della Joya: fu proprio lui a portarlo alla Juventus nel 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro. L'argentino è in scadenza di contratto con i bianconeri e per lui sarebbe pronto lo stesso ingaggio percepito attualmente dal Nino Maravilla, da 7 milioni netti a stagione.

Un attacco che salvo sorprese dovrebbe contare ancora su Lautaro Martinez.

Marotta, infatti, vuole formare una coppia d'attacco tutta argentina, sfruttando anche il feeling che hanno i due fuori dal campo. Ovviamente a meno che non arrivi una proposta da oltre 70 milioni di euro, in quel caso poi si proverà a riportare alla base Romelu Lukaku. Su Scamacca c'è qualche dubbio, con il Sassuolo che dovrà abbassare le pretese e, eventualmente, si proverà a strappare una formula vantaggiosa, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra non superiore ai 30 milioni di euro.

La possibile nuova formazione dell'Inter

In difesa il colpo dell'Inter dovrebbe essere Gleison Bremer, con l'affare che sembra ben avviato visto che ci sarebbe l'intesa già con il calciatore. In mezzo al campo si cerca un rinforzo di livello e occhio, in questo senso, a Luis Alberto, che sarebbe in uscita dalla Lazio e ottima alternativa ai titolarissimi Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Oltre allo spagnolo arriverà almeno un altro rinforzo, Frattesi e Barak i nomi caldi. Questa la possibile formazione che potrebbe schierare Inzaghi l'anno prossimo:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Bremer, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Luis Alberto (Calhanoglu), Perisic (Gosens); Lautaro (Scamacca), Dybala (Correa).