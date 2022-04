L'Inter starebbe pensando ad un nuovo attaccante per rafforzare la rosa e potrebbe lanciare l'assalto ad Arnaut Danjuma, centravanti classe '97 in forza al Villareal. Nel frattempo il Tottenham di Antonio Conte avrebbe recapitato un'offerta per Dumfries.

Il prossimo centravanti dell'Inter potrebbe essere Arnaut Danjuma

Molte delle scelte che l'Inter effettuerà in sede di Calciomercato, dipenderanno dalle cessioni che la compagine nerazzurra sarà costretta ad avallare per i noti problemi economici di cui soffre. Il nome più caldo per le uscite da Milano, risulterebbe essere Lautaro Martinez, dunque è facile presupporre come almeno un nuovo attaccante sbarcherà alla Pinetina nella prossima stagione.

Il nome inedito delle ultime ore arriverebbe dalla Spagna e di preciso dal Villareal. Stiamo parlando di Arnaut Danjuma, centravanti nigeriano naturalizzato olandese classe '97. Il venticinquenne arrivato lo scorso anno dal Bournemouth in forza al "Sottomarino giallo" per la cifra di 23,5 milioni di euro, sta vivendo una grandissima stagione ed i gol in Champions League lo hanno eletto ad obiettivo per diversi club della Premier League e del nostro campionato. La sua quotazione, conseguentemente alle prestazioni di cui si è reso protagonista, è raddoppiata ed inoltre, il Villareal si è legata a lui per i prossimi 4 anni, facendogli firmare un contratto che scadrà nel 2026. Dunque all'Inter, per strapparlo alla compagine spagnola, servirebbero almeno 50 milioni di euro.

Per Dumfries il Tottenham avrebbe offerto 20 milioni di euro

L'Inter potrebbe essere costretta a cedere almeno un pezzo della rosa e se non fosse Lautaro Martinez, la società nerazzurra starebbe pensando di sacrificare Denzel Dumfries. Il terzino olandese infatti, piacerebbe a diverse squadre tra cui spunterebbe il Tottenham di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese avrebbe richiesto un fluidificante con spiccate doti offensive che sappia agire sulla corsia di destra, tutte caratteristiche che il classe '96 nerazzurro possiede. Marotta, forte del contratto che lega fino al 2025 l'ex PSV Eindhoven alla compagine del biscione, valuterebbe Dumfries almeno 40 milioni di euro.

Una cifra importante, che tuttavia risulterebbe essere lontana dall'offerta recapitata dal direttore sportivo degli "Spurs" Fabio Paratici. Quest'ultimo infatti, sul piatto avrebbe messo una somma vicina ai 20 milioni di milioni di euro, circa la metà rispetto alle richieste fatte dall'AD nerazzurro. Ci sarà ancora tempo per far sì che la trattativa possa prendere forma ma pare ovvio che la compagine inglese debba fare uno sforzo economico per garantirsi il calciatore.