L'allenatore di calcio Marcello Lippi, in un'intervista, è tornato a parlare del campionato di Serie A, commentando la lotta scudetto, la difficile situazione che sta attraversando il Napoli e la stagione fatta di alti e bassi della Juventus.

Marcello Lippi torna a parlare della Juventus: 'Un campionato discreto quello fatto dai bianconeri, Allegri un grande gestore'

Marcello Lippi è riconosciuto internazionalmente per essere l'ultimo CT campione del mondo con l'Italia e per essere uno degli allenatori più vincente nella storia della Juventus. Una sua opinione inerente la compagine piemontese dunque, desta sempre particolare attenzione, specie poi, se riferita all'attuale tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.

Il settantaquattrenne di Viareggio, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio 1 ha detto del suo collega toscano: "Allegri è tra gli allenatori più affidabili in Europa, per capacità e gestione dei grandi giocatori. Tanto è vero che continuerà".

Lippi ha poi spostato il tiro, commentando in generale la stagione della Juventus, affermando come i bianconeri si siano resi protagonisti di un'annata discreta nella quale potevano dare di più, visto il blasone del club. Il tecnico classe '48 ha poi ammesso di aver visto un miglioramento nella compagine torinese nella seconda parte della stagione grazie soprattutto a un netto aumento di convinzione.

Poi ha aggiunto: "Non sempre si può vincere.

Il rammarico è che non sia stata lì al vertice, ma il fatto che ogni tanto il campionato lo vinca qualcun altro è un fatto abbastanza normale".

'Napoli poco concreto, Nicola sta facendo un miracolo'

Lippi ha poi voluto commentare due realtà vicine territorialmente ma agli antipodi nella classifica del campionato, il Napoli e la Salernitana.

Per quello che concerne gli azzurri, il tecnico di Viareggio ha criticato la squadra comandata da Luciano Spalletti, definendola poco concreta ed altrettanto poco determinata nel tenere un risultato di doppio vantaggio. Ricordiamo, nello specifico, che nella giornata di ieri, il Napoli ha sfidato l'Empoli, perdendo 3-2. Lippi, ha poi incensato il collega Davide Nicola, che è rientrato con la Salernitana in una lotta per la salvezza che fino a qualche settimana fa, pareva impossibile: "Nicola sta facendo un miracolo con una squadra che era data per spacciata".

Lippi e la lotta scudetto: 'Un campionato sorprendente, non saprei su chi puntare'

Ovviamente non poteva mancare un commento sull'avvincente lotta per lo scudetto di quest'anno. Lippi, si è detto sorpreso per l'incertezza che regna nel nostro campionato, sia per il vertice, sia per la lotta salvezza.

Sul dualismo tra Inter e Milan ha poi affermato: "I calendari delle due milanesi non saranno facilissimi, entrambe affronteranno squadre importanti e con obiettivi da raggiungere. È ancora tutto da decidere".