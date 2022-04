La Juventus, nel pomeriggio di ieri 7 aprile, ha lasciato il Torino per andare a Cagliari. Massimiliano Allegri per la sfida contro i rossoblù dovrà fare a meno di diversi giocatori e oltre ai lungodegenti Federico Chiesa, Weston McKennie e Kaio Jorge dovrà fare a meno di Alvaro Morata, Mattia De Sciglio e Manuel Locatelli. La Juventus, a causa delle assenze, presenterà delle novità di formazione anche se il tecnico livornese ha ancora qualche dubbio di formazione. Le uniche certezze sembrano essere il ritorno al 3-5-2 e la coppia d'attacco formata da Dusan Vlahovic e Paulo Dybala.

Nella difesa a tre, invece, si dovrebbero vedere Danilo, Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini.

La Juventus propone alcuni cambi di formazione

Massimiliano Allegri, per il match contro il Cagliari, proporrà alcuni cambi di formazione anche perché dovrà fare a meno di una delle sue pedine più importanti ovvero Alvaro Morata. Per questo motivo, il tecnico livornese potrebbe passare al 3-5-2 accantonando il 4-2-3-1. Anche se resta un piccolo dubbio tra Arthur e Federico Bernardeschi, con il primo favorito sul secondo. Dunque, con il brasiliano in campo dal primo minuto la Juventus avrà un centrocampo composto da Juan Cuadrado che agirà adestra, Denis Zakaria e Adrien Rabiot in mezzo e Luca Pellegrini che si muoverà a sinistra.

Il numero 17 juventino, però, è in ballottaggio con Alex Sandro. In difesa, invece, toccherà al terzetto formato da Danilo, Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino ha battuto la concorrenza di Leonardo Bonucci. Infatti, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di vigilia, ha spiegato che il difensore viterbese avrebbe potuto giocare ma alla fine ha optato per Giorgio Chiellini .

In attacco, invece, non ci saranno cambi e giocheranno Dusan Vlahovic e Paulo Dybala .

La probabile formazione (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Vlahovic.

Un solo piccolo dubbio

Nelle ore ore, Massimiliano Allegri risolverà gli ultimi dubbi di formazione. Infatti, l'unico piccolo dubbio riguarda Arthur e Federico Bernardeschi.

Al momento il favorito è il brasiliano, ma se alla fine ha raggiunto un spuntarla il numero 20 juventino a quel punto la Juventus si schiaccerebbe con 4-4-2. La linea mediana con l'inserimento di Bernardeschi prevederebbe Juan Cuadrado a destra e in mezzo agirebbero solo Denis Zakaria e Adrien Rabiot. In ogni caso le decisioni Massimilia Allegri le prenderà nelle ultime ore e risolverà i dubbi solo dopo la tecnica. In questa occasione il tecnico livornese annuncerà la formazione ufficiale ai suoi ragazzi.