La Juventus è già al lavoro in vista del Calciomercato per definire non solo l'arrivo di possibili rinforzi d'esperienza, ma anche degli investimenti in giovani di qualità, cercando di dare seguito alla direzione del mercato intrapresa da tre stagioni a questa parte. Non è un caso che si parli di un interesse per Nicolò Zaniolo della Roma e per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

A questi bisogna aggiungere un altro nome, quello di Jeremy Doku, ventenne centrocampista del Rennes e nazionale belga. Già durante lo sorso calciomercato estivo la Juventus aveva valutato l'ipotesi di acquisto del giocatore del Rennes.

Il rapporto fra i bianconeri e la società francese è ottimo, lo dimostra anche il trasferimento in prestito la scorsa stagione di Daniele Rugani al club transalpino. A parlare dell'interesse della Juventus per Doku è stato nelle scorse ore il giornalista sportivo Mirko Di Natale.

La Juventus potrebbe acquistare Doku in estate

"Come ho detto a Top Calcio 24, per la Juve, rispunta il nome di Jeremy Doku. Il club bianconero, che già aveva chiesto informazioni sull'esterno sinistro del Rennes in occasione del prestito di Rugani, è un'idea in quella zona di campo", è questo il post su Twitter di Mirko Di Natale.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che la Juventus potrebbe valutare l'acquisto del nazionale belga, che in questa stagione si sta confermando a buoni livelli nel campionato francese.

Recentemente il giocatore ha subito un infortunio al polpaccio e il suo rientro potrebbe esserci già nel match di campionato del Rennes contro il Saint Etienne previsto sabato 30 aprile.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. A neppure 20 anni (li compie a fine maggio), Doku ha già disputato 10 match con la nazionale maggiore belga, segnando due gol e partecipando anche a Euro 2020.

Prima di passare al Rennes, aveva militato nell'Anderlecht.

Il resto del mercato della Juventus

In vista dell'estate la Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il nazionale italiano dopo quattro stagioni nella società londinese e dopo aver vinto diverse competizioni importanti potrebbe far ritorno nel campionato italiano. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

L'altro nome che circola è quello di Paul Pogba, che sarà libero a parametro zero dal Manchester United dal 1° luglio.