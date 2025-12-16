La Juventus è sicuramente una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare l'organico, così da permettere a mister Spalletti di esprimere il calcio più adatto con interpreti giusti. Le corsie esterne potrebbero subire una vera e propria rivoluzione con la Vecchia Signora che sta monitorando diversi profili. Tra questi ci sarebbe anche quello di Rafik Belghali, grande protagonista del Verona di Zanetti.

Idea Belghali per rinforzare le corsie esterne

Il 23enne terzino algerino è sicuramente una delle rivelazione della prima parte di campionato.

Velocità, fisicità, buona propensione alla fase difensiva ma soprattutto grande efficacia in quella offensiva come dimostrano le due reti siglate in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed hanno attirato l'interesse di molti club italiani ed europei tra cui la Juventus. Stando ad alcuni rumors, i bianconeri vorrebbero intavolare una trattativa già a gennaio per l'esterno classe 2002 che ha una valutazione attorno ai 15-18 milioni di euro. Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe incassare dalla cessione di Joao Mario, fuori dal progetto di Spalletti e che piace a diverse società portoghesi.

Oltre Belghali, il club bianconero valuta anche altri profili come Oscar Mingueza del Celta Vigo che in estate potrebbe liberarsi a parametro zero visto il contratto in scadenza nel giugno 2026.

La Juve potrebbe provare ad anticipare il colpo già a gennaio. Più difficile la pista che porta a Marco Palestra, valutato attorno ai 40 milioni di euro e nel mirino anche di Inter e Napoli.

Opzione Boey per rinforzare l'attacco

Altro reparto che potrebbe subire delle variazioni è quello offensivo. L'infortunio di Vlahovic e le condizioni precarie di Zhegrova potrebbero indurre i bianconeri ad effettuare un ulteriore colpo per dare maggiore qualità al reparto avanzato. La dirigenza sta sondando diversi profili e resta viva la candidatura di Sacha Boey che potrebbe lasciare il Bayern Monaco già in questa finestra invernale di mercato.

L'esterno francese classe 2000 non ha molto spazio nelle rotazioni di Kompany ed ha collezionato solo due presenze.

Questo potrebbe determinare un suo addio a gennaio, con diversi club alla finestra. La Juventus sta monitorando la situazione e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto; una formula che al momento non convince il club tedesco che vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 15-20 milioni. Cifra che Marsiglia ed alcuni club inglesi potrebbero mettere sul piatto per anticipare la concorrenza della Vecchia Signora.