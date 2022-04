La Juventus, nei prossimi mesi, dovrà fare un grande lavoro sul mercato. La squadra dovrà essere rinforzata anche perché si registrerà l'uscita di Paulo Dybala. Nelle ultime ore, in casa Juventus c'è stato un summit di mercato tra la dirigenza e Massimiliano Allegri per iniziare a delineare le strategie di mercato. Da questo incontro è emerso che le priorità sono tre: un terzino sinistro, un centrocampista che faccia gol e il sostituto di Paulo Dybala. Dunque, queste sono le linee indicate dal tecnico, poi ci si concentrerà sui nomi specifici. Anche se l'impressione è che la Juventus voglia arrivare a Nicolò Zaniolo.

Poi si valuteranno le varie opzioni per rinforzare il centrocampo e la difesa.

La Juventus valuta le scelte di mercato

La Juventus ha già iniziato a muoversi per delineare le strategie del mercato futuro. L'estate servirà per rivoluzionare la rosa e sia in uscita che in entrata ci saranno novità. Oltre a pensare ai nuovi acquisti ci sarà da valutare i rinnovi di Juan Cuadrado, Mattia Perin, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. Per questi calciatori le situazioni non sono ancora del tutto chiare. Juan Cuadrado ha dichiarato di voler restare ma le parti non sembrano voler ancora definire l'accordo. Per quanto riguarda Perin, invece, ha dato la sua priorità per restare ancora in bianconero.

Al momento quello che sembra più vicino al rinnovo è Mattia De Sciglio che nel prossimo incontro con la società potrebbe firmare il prolungamento.

Anche Bernardeschi è in attesa di sapere quale sarà il suo futuro e per ora non si registrano novità. Per quanto riguarda queste situazioni Massimiliano Allegri ha sicuramente dato il suo parere ed è allineato con la società.

Mentre per i prossimi acquisti le linee guida del tecnico livornese sono state chiare e per il futuro vuole un centrocampista capace di segnare e soprattutto attende di avere un sostituto di Dybala.

Intanto la Juventus prepara la gara contro il Cagliari

In attesa di capire cosa succederà sul mercato, la Juventus lavora alla Continassa per preparare la partita contro il Cagliari.

Per questo match Massimiliano Allegri dovrà fare un meno dello squalificato Alvaro Morata. Questo è sicuramente un nodo di formazione per il match contro il Cagliari. Al momento Federico Bernardeschi sembrerebbe il preferito per prendere il posto dello spagnolo. In ballottaggio con il numero 20 juventino c'è Moise Kean. Mentre in difesa al fianco di Matthijs De Ligt potrebbe esserci Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino dovrebbe prendere il posto di Giorgio Chiellini. Qualcosa in più si capirà dopo la seduta di oggi, 7 aprile. Dopo l'allenamento la Juventus partirà alla volta di Cagliari.