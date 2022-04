Il futuro di Nikola Milenkovic è ancora tutto da scrivere. Il difensore serbo durante la scorsa sessione estiva del Calciomercato è stato a un passo dal trasferimento al West Ham. Tuttavia, dopo aver conosciuto il nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha deciso di restare in maglia viola. Un'intesa tra allenatore e calciatore confermata anche dalle prestazioni sul campo che, dopo un periodo difficile, sono tornate ad essere su ottimi livelli. Nonostante ciò, attualmente non vi è alcuna certezza su un'eventuale permanenza del numero 4 gigliato a Firenze.

Milenkovic ha rinnovato nell'estate del 2021 il contratto con la Fiorentina di un altro anno, quindi andrà in scadenza nel giugno del 2023. A questo punto, il club di Rocco Commisso potrebbe vedersi costretto a cederlo nella finestra estiva del mercato che si aprirà a luglio per evitare di perderlo l'anno seguente a parametro zero. Tenendo conto delle buone prestazioni fornite dall'ex Partizan e del feeling con Italiano, la Viola vorrebbe provare a proporgli un ulteriore prolungamento contrattuale.

In caso di mancato accordo, inevitabilmente Milenkovic diventerebbe uno dei giocatori più seguiti sul mercato, con Juventus e Milan che potrebbero sfidarsi per mettere le mani sul centrale serbo.

Milenkovic fa gola a Juventus e Milan

Il contratto attualmente in essere tra la Fiorentina e Nikola Milenkovic (scadenza 30 giugno 2023) comprende una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Una cifra abbordabile per un calciatore che ormai conosce bene il campionato italiano (è arrivato a Firenze nel 2017) e che risulta affidabile come centrale difensivo.

La Juventus potrebbe decidere di ricomporre a Torino la coppia serba Vlahovic-Milenkovic. I bianconeri starebbero avendo dei problemi nel chiudere la trattativa per Antonio Rudiger, il quale a giugno si libererà dal Chelsea a parametro zero. I dirigenti del club piemontese non avrebbero ancora trovato l'intesa con i manager del difensore tedesco, e sembra che al momento ballino circa 2 milioni di euro tra domanda e offerta.

Qualora non si riuscisse a superare questo stato di impasse, la Juventus potrebbe virare su Milenkovic.

In casa bianconera però quasi certamente dovrebbero vedersela con il Milan. La compagine lombarda perderà al termine della stagione Romagnoli, il quale andrà in scadenza di contratto. Dunque, servirà almeno un nuovo centrale difensivo. Ci sarebbe sempre l'interesse per Bremer del Torino (per il quale vi è una nutrita concorrenza), ma pare che Milenkovic piaccia particolarmente alla dirigenza milanista. Soprattutto, il tecnico Stefano Pioli sarebbe lieto di ritrovare il difensore serbo a Milanello dopo averlo avuto con sé ai tempi in cui sedeva sulla panchina della Fiorentina.