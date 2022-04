La Juventus sarà sempre più italiana. Sembra essere questa la direzione della società bianconera in merito al mercato da portare avanti in estate. Si cercherà quindi di ricostruire un'identità nazionale marcata, pescando fra giovani e giocatori di esperienza. Sono tanti i nomi seguiti dalla società bianconera, Si va da Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori del Sassuolo, fino ad arrivare a Gianluca Mancini della Roma e Alessio Romagnoli del Lazio. L'esigenza principale però sembra riguardare il centrocampo, a tal riguardo potrebbero essere acquistati una mezzala d'inserimento ed un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

In quest'ultimo caso la Juventus sembra aver già individuato il rinforzo ideale per la stagione 2022-2023. Si tratta di Jorginho, giocatore del Chelsea in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Darebbe qualità e verticalizzazione verso le punte, mancate in questa stagione. A parlare del suo arrivo alla Juventus è stato Franco Leonetti, che ha confermato come il suo acquisto sia vicino. Secondo il giornalista sportivo una volta definito l'arrivo di Jorginho la Juventus potrebbe acquistare anche una mezzala d'inserimento, che potrebbe essere una fra Sergej Milinkovic Savic della Lazio e Paul Pogba del Manchester United.

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Jorginho

'Jorginho alla Juventus ve lo do molto ma molto vicino. Non si può dire che è fatto ma è davvero vicino. C’è l'intesa con il calciatore ma bisognerà capire la situazione del Chelsea'. Queste le dichiarazioni di Franco Leonetti in merito al possibile arrivo del centrocampista del Chelsea nella società bianconera.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che poi la Juventus acquisterà una mezzala d'inserimento. A tal riguardo ha rimarcato: 'Milinkovic Savic è il preferito ma costa tanto, Pogba ritornerebbe volentieri ma ha un ingaggio importante e deve fare qualche sacrificio'. Parole che confermano quindi la volontà della Juventus di rinforzare in maniera decisa il centrocampo, che in questa stagione sta dimostrando problematiche evidenti in qualità ed impostazione di gioco.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche rinforzi importanti per la difesa. Sempre dal Chelsea potrebbe arrivare Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno. Il difensore vorrebbe un bonus alla firma oltre ad un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Da valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro, se il brasiliano dovesse lasciare la società bianconera potrebbe arrivare Renan Lodi, giocatore dell'Atletico Madrid protagonista di una stagione importante con la società spagnola.