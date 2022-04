La Juventus sarà una delle società più attive sul mercato a giugno. Come dichiarato dal vicepresidente Pavel Nedved prima del match contro il Cagliari, finito 2 a 1 per i bianconeri, sarà importante dapprima raggiungere gli obiettivi minimi stagionali, ovvero quarto posto in campionato e finale di Coppa Italia. Solo dopo si lavorerà in previsione della stagione 2022-2023, con la Juventus che dovrà ritornare a lottare per vincere il campionato. I rinforzi potrebbero riguardare non solo il mercato dei giocatori ma anche quello della dirigenza. Si valuta, infatti, un inserimento vicino all'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e al direttore sportivo Federico Cherubini.

Uno dei nomi che piacciono alla società bianconera è quello di Giovanni Sartori, che a giugno potrebbe lasciare l'Atalanta. Sarebbe un rinforzo importante se consideriamo i grandi acquisti effettuati nelle ultime stagioni da dirigente della società bergamasca. Fra questi spiccano anche il terzino Hans Hateboer e la punta Luis Muriel. Proprio i due potrebbero essere tra i rinforzi della Juventus per la stagione. Ad agevolare il loro trasferimento alla società bianconera anche il contratto in scadenza a giugno 2023.

La Juventus potrebbe acquistare Hateboer e Muriel a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di ingaggio di Giovanni Sartori la Juventus potrebbe acquistare a giugno Hans Hateboer e Luis Muriel.

Entrambi stanno dimostrando in questa stagione di essere giocatori importanti. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, sarebbero investimenti anche a prezzo agevolato e che potrebbero migliorare la fascia e il settore avanzato della Juventus. Hateboer potrebbe essere l'alternativa a Danilo, il colombiano, invece, potrebbe prendere il posto di Paulo Dybala che lascerà la società bianconera a giugno.

La società bianconera, però, valuta anche giocatori più giovani, sia per il centrocampo che per il settore avanzato. A tal riguardo, piacciono Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.

La stagione disputata fino ad adesso da Hateboer e Muriel

Il terzino Hans Hateboer ha una valutazione di mercato di circa 16 milioni di euro.

In questa stagione ha disputato, fino ad adesso, 14 match in campionato, 5 in Europa League, 1 in Champions League e 2 in Coppa Italia. La scorsa stagione è stato condizionato da un infortunio che non gli ha permesso di dare un grande contributo, così come nella prima parte di quella attuale. Per quanto riguarda il colombiano, la cui valutazione di mercato è di circa 23 milioni di euro, ha disputato fino ad adesso 21 match in campionato, segnando 5 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 4 match, 3 gol ed 1 assist in Europa League, 5 match e 1 gol in Champions League e 2 match ed 1 gol in Coppa Italia. Un giocatore molto importante per la società bergamasca.