La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a giugno. Ci si attendono rinforzi importanti che garantiscano il definitivo salto di qualità alla società bianconera. Soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato, dove i bianconeri non potranno più contare su Paulo Dybala. L'argentino non prolungherà la sua intesa contrattuale con la Juventus per decisione societaria. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene Dybala non è più considerato parte del progetto sportivo bianconero dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic.

Per questo si attende un rinforzo importante anche nel settore avanzato. Si è parlato molto dell'interesse per Zaniolo e Raspadori ma nelle ultime ore la punta del Paris Saint Germain Kylian Mbappé ha postato una foto sulle storie di Instagram che ha alimentato i sogni dei tifosi della Juventus. Il francese ha scritto 'zebra' inserendo anche 'coming soon'. Come è noto l'animale è il simbolo della Juventus, per questo è stato interpretato da molti come segnale di mercato. Difficile però che possa concretizzarsi il suo trasferimento alla società bianconera, anche se come è noto è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.

Mbappé posta una storia su Instagram con scritto 'Zebra, coming soon'

Una storia su Instagram ha alimentato un clamore mediatico importante nelle ultime ore. Kylian Mbappé sul suo account Instagram, tramite una storia, ha scritto 'zebra, coming soon'. Un messaggio che da molti è stato interpretato come un indizio di mercato per um suo possibile trasferimento alla Juventus.

D'altronde la zebra è il simbolo della Juventus. Potrebbe però trattarsi solo di un messaggio pubblicitario, anche perché sembra difficile che la società bianconera possa ingaggiare il francese per il fatto che andrebbe a guadagnare 30 milioni di euro a stagione. Inoltre sembrerebbe vicino al trasferimento al Real Madrid. E' anche vero però 4 stagioni fa nessuno pensava che la società bianconera potesse acquistare Cristiano Ronaldo, eppure il portoghese arrivò in bianconero con un pagamento da 100 milioni di euro per il cartellino e circa 30 milioni di euro a stagione al giocatore per un contratto fino a giugno 2022.

Come è noto tale intesa contrattuale non è stata rispettata in quanto la Juventus lo ha ceduto nel recente Calciomercato estivo al Manchester United.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando su altri giocatori per il settore avanzato per sostituire Paulo Dybala. Fra i preferiti spiccano sicuramente Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace è quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.