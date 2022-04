La Juventus è attesa da mesi importanti in cui dovrà non solo definire la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno ma anche decidere chi saranno i giocatori cedibili durante il Calciomercato estivo. L'investimento su Vlahovic da 70 milioni di euro ha già messo in difficoltà le finanze societarie, per questo non dovrebbero esserci acquisti pesanti in soldi ma si utilizzeranno delle contropartite tecniche. D'altronde tanti giocatori della Juventus hanno mercato e che potrebbero essere utili per arrivare a dei rinforzi importanti, soprattutto a centrocampo.

Secondo gran parte dei giornali sportivi italiani il primo nome seguito dalla Juventus per migliorare la qualità del centrocampo è quello di Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Il 27enne dopo diverse stagioni nella società laziale potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il centrocampista serbo sarebbe il preferito di Allegri, che vuole mezzali d'inserimento che possano garantire gol e assist. Milinkovic Savic fino ad adesso in stagione ha segnato 9 gol e fornito 10 assist decisivi ai suoi compagni. Del possibile arrivo di Milinkovic Savic alla Juventus ne ha parlato anche Enrico Camelio, che ha sottolineato come la Juventus voglia inserire come contropartite tecniche il difensore Daniele Rugani e il centrocampista Weston McKennie.

Il giornalista Camelio ha parlato del possibile trasferimento di Milinkovic Savic alla Juventus

'E’ in corso una trattativa trattativa tra Juventus e Lazio per Sergej Milinkovic Savic. L’offerta dei bianconeri è di 30 milioni di euro più Rugani e Weston McKennie'. Queste le dichiarazioni di Enrico Camelio, il giornalista sportivo ha aggiunto che prima di definire l'eventuale trattativa di mercato fra le due società è necessario che Rugani rinnovi il contratto in scadenza attualmente a giugno 2023.

Camelio ha aggiunto: 'Lotito pretende solo soldi ma potrebbero trovare un'intesa a metà strada, 50 milioni di euro ed un giocatore. Allegri vuole solo Milinkovic Savic'. Parole importanti quelle del giornalista che confermano come la società bianconera stia lavorando all'acquisto del centrocampista della Lazio, che ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro.

Si è parlato molto anche dell'interesse della Juventus per Niccolò Zaniolo, secondo Camelio però attualmente ci sarebbe solo un'offerta di una società inglese per il giocatore della Roma.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre a Milinkovic Savic e a Zaniolo potrebbe acquistare anche un altro centrocampista. Il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.