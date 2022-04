La Juventus è attesa da un mercato importante in estate. Nonostante le problematiche economiche dovute all'emergenza coronavirus riscontrato nelle ultime due stagioni la società bianconera potrebbe investire in maniera decisa per permettere il definitivo salto di qualità all'organico di Massimiliano Allegri. Di recente il presidente della Exor, holding controllante la Juventus, John Elkann ha sottolineato che continuerà a sostenere economicamente la società bianconera. I rinforzi del calciomercato estivo potrebbero riguardare diversi settori, negli ultimi giorni si starebbe lavorando nell'acquisto di un terzino sinistro che potrebbero prendere il posto di Alex Sandro e di un sostituto di Paulo Dybala, che lascerà a scadenza di contratto a fine stagione.

Fra i diversi giocatori seguiti dalla società bianconera spicca sicuramente Renan Lodi, brasiliano dell'Atletico Madrid, protagonista di una stagione importante in particolar modo in Champions League. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, in parte attutita dall'eventuale cessione di Alex Sandro, dal quale la Juventus potrebbe ricavare circa 10 milioni di euro. Come sostituto di Paulo Dybala piace Joao Felix, che ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro.

I giocatori Renan Lodi e Joao Felix potrebbero trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare dall'Atletico Madrid due giocatori.

Piacciono Renan Lodi e Joao Felix, valutati un totale di circa 100 milioni di euro. Sarebbe un investimento importante che potrebbe essere agevolato dalle cessioni. Potrebbero partire Alex Sandro e Arthur Melo, oltre a Aaron Ramsey. Giocatori che potrebbero garantire un totale di circa 60-70 milioni di euro. Per il resto la proprietà potrebbe sostenere il mercato anche perché la Juventus in questa stagione ha dimostrato di avere problematiche nel gioco.

Non è un caso di parli del possibile arrivo di almeno due centrocampisti, uno per l'impostazione di gioco ed un altro bravo negli inserimenti. I preferiti sembrano essere Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United.

La stagione di Renan Lodi e Joao Felix

Come già sottolineato in precedenza, Renan Lodi è stato protagonista fino ad adesso di una stagione importante con l'Atletico Madrid.

10 match disputati in Champions League, ha segnato 1 gol e fornito 2 assist decisivi ai suoi compagni, 24 match nel campionato spagnolo con 2 gol e 1 assist, a questi bisogna aggiungere 1 match in Supercoppa di Spagna e 2 match in Coppa del Re con 1 gol e 1 assist. Joao Felix invece ha giocato 8 partite in Champions League con un gol ed un assist, 23 match nel campionato spagnolo con 8 gol e 4 assist, 1 match con 1 assist in Supercoppa di Spagna e 2 match con 1 gol in Coppa di Spagna.