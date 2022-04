La Juventus è stata una delle delusioni della stagione. Diversi addetti ai lavori hanno sottolineato come dai i bianconeri ci si aspettasse di più per il solo fatto che era ritornato un tecnico importante e vincente come Massimiliano Allegri. Le problematiche in questa stagione sono state evidenti, soprattutto nella prima parte della stagione. Da dicembre, la Juventus ha migliorato prestazioni e risultati, e non è un caso che abbia recuperato molti punti dalle prime, anche se nei match decisivi non ha saputo vincere contro Milan, Napoli e Inter.

A parlare della stagione fino ad adesso disputata dalla Juventus è stato anche Marcello Lippi. L'ex tecnico della Juventus ha dichiarato che la squadra bianconera è stata protagonista di una stagione discreta e che poteva fare di più. L'allenatore toscano ha aggiunto però che il fatto che ogni tanto vinca il campionato qualche altra società è un fatto normale. In merito all'ingaggio di Massimiliano Allegri, Lippi ha aggiunto che è uno dei tecnici più affidabili del calcio europeo, soprattutto per la sua bravura nel gestire i giocatori. Parole importanti che confermano la stima professionale di Lippi nei confronti di Allegri.

L'ex tecnico Marcello Lippi ha parlato della stagione della Juventus

'La Juventus ha fatto un campionato discreto, poteva fare di più.

Nell'ultimo periodo ha avuto un certo rendimento ed una grande condizione, ma tutti si aspettano di più dai bianconeri'. Queste le dichiarazioni di Marcello Lippi in riferimento alla stagione fino ad adesso disputata dalla Juventus. L'ex tecnico bianconero ha aggiunto, però, che ogni tanto è normale che il campionato lo vincano altre società.

Lippi ha voluto elogiare Allegri, definendolo come uno dei tecnici più affidabili d'Europa. La bravura del toscano, secondo Lippi, sta soprattutto nella gestione dei giocatori.

Lippi e la nazionale italiana

L'ex tecnico della Juventus e commissario tecnico della nazionale italiana ha parlato anche della rappresentativa di Roberto Mancini che non è riuscita a qualificarsi ai mondiali in Qatar previsti a dicembre.

Lippi ha aggiunto che se avesse ricevuto una chiamata dalla Federazione per allenare la nazionale italiana avrebbe rifiutato, avendo deciso di smettere di allenare dopo l'esperienza professionale da commissario tecnico della Cina.

Parlando dei calciatori, secondo Lippi, ci sono diversi giovani di qualità in Italia e considera il centrocampo dell'Inter uno dei migliori in Europa. Anche nel Milan sta crescendo molto bene Sandro Tonali, decisivo nella vittoria dei rossoneri contro la Lazio nel match di campionato. Per Lippi, quindi, bisogna essere fiduciosi per il futuro del calcio italiano e della nazionale.