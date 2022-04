La sconfitta della Juventus contro l'Inter dà una possibilità importante alla Roma per sperare in una qualificazione alla Champions League che sarebbe clamorosa, soprattutto dopo l'inizio del nuovo anno. Nelle ultime settimane, la squadra di Mourinho sembra aver acquisito una nuova mentalità che la sta portando a conquistare risultati importanti nelle competizioni europee e in campionato. Dopo l'importante successo contro la Lazio nel derby è arrivato anche quello contro la Sampdoria. Attualmente, la distanza della Roma dai bianconeri è di 5 punti a 7 match dalla fine del campionato, anche se il calendario dei bianconeri sembrerebbe più agevole, a parte gli ultimi due match contro Lazio e Fiorentina.

Nell'intervista di presentazione di Sampdoria-Roma, José Mourinho ha risposto a diverse domande, fra queste c'è stata anche una su Nicolò Zaniolo. Ha destato molto clamore mediatico la panchina del centrocampista contro la Lazio, una decisione tattica che ha evidentemente ripagato se consideriamo il risultato finale. A tal riguardo, il tecnico portoghese ha ribadito il fatto che è stata una decisione tecnica. Ha poi risposto polemicamente al giornalista, sottolineando come, in riferimento al mancato schieramento di Bernardeschi, di queste domande ad Allegri non glie ne fanno

Il tecnico Mourinho ha parlato di Nicolò Zaniolo

'Non vedo questo tipo di domande con altri allenatori o altri club. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara.

Non c'è storia'. Queste le dichiarazioni di José Mourinho in merito alla sua decisione di non schierarlo contro la Lazio. Il tecnico portoghese ha poi spiegato che al ritorno dalla nazionale, Zaniolo si è presentato con un problema ai flessori e non si è allenato, da qui la mancata convocazione per la trasferta contro la Sampdoria.

Mourinho ha poi aggiunto: 'Non vedo chiedere ad Allegri il perché non schiera Bernardeschi'. Il motivo per cui si parla molto di Zaniolo è sicuramente dovuto alle indiscrezioni di mercato che confermano l'interesse concreto della Juventus per il giocatore della Roma. Il 23enne potrebbe essere il sostituto di Dybala, che lascerà la società bianconera a scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Roma

La Roma valuta già il sostituto di Zaniolo per la stagione 2022-2023. Si cerca un profilo che possa giocare a supporto di Tony Abraham. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, potrebbe arrivare Goncalo Guedes, giocatore portoghese del Valencia in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2023.