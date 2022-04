La Juventus dopo 16 risultati utili consecutivi in campionato perde la sua imbattibilità contro l'Inter in um match in cui i bianconeri avrebbero meritato la vittoria. Tante le azioni da gol costruite con diversi errori da parte dell'arbitro del match Irrati. Decisivo evidentemente il mancato rigore non fischiato alla Juventus per un fallo di Bastoni che dalle immagini si nota come fosse dentro l'area da rigore e non fuori, come l'arbitro ha stabilito.

Rimane però una prestazione importante dei bianconeri, sottolineata anche dal tecnico Massimiliano Allegri che nel post match ha dichiarato che nella stagione 2022-2023 la Juventus lotterà per vincere il campionato.

Serviranno però rinforzi importanti, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato, considerando anche l'addio a fine stagione di Paulo Dybala. L'argentino non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Per un giocatore che andrà via a parametro zero, almeno un altro potrebbe arrivare con la stessa modalità. Ci riferiamo a Paul Pogba, il centrocampista francese in una recente intervista ha confermato l'addio al Manchester United a fine stagione ed ha dichiarato che cercherà di chiudere bene la stagione con la società inglese.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire un contratto importante per il francese, 6 milioni di euro alla firma e 10 milioni di euro lordi a stagione.

Il centrocampista Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante il centrocampo durante il Calciomercato estivo. Potrebbero essere almeno due gli acquisti, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Paul Pogba, il centrocampista francese potrebbe essere un'eccezione in mercato in cui difficilmente la Juventus appesantirà il monte ingaggi.

Il giocatore del Manchester United potrebbe arrivare a parametro zero dal Manchester United sottoscrivendo un ricco contratto. Si parla di un bonus alla firma da 6 milioni di euro e 10 milioni di euro lordi a stagione fino a giugno 2026. Ad agevolare il suo trasferimento alla Juventus anche il Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

10 milioni di euro lordi corrisponderebbero a 7 milioni di euro netti a stagione, gli altri 3 milioni di euro sono le tasse riguardanti l'ingaggio del giocatore.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di almeno due acquisti a centrocampo per la Juventus. L'altro potrebbe essere Jorginho, giocatore del Chelsea in scadenza di contratto a giugno 2023. La società inglese potrebbe venderlo per circa 20 milioni di euro. Un acquisto importante che incrementerebbe la qualità del centrocampo bianconero.