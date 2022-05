Sono giornate di riflessione in casa Crotone, con la squadra che sarà rivoluzionata dopo la retrocessione in Serie C. In attesa di conoscere il nuovo organigramma societario e quello che sarà il nuovo allenatore, non mancano le indiscrezioni di Calciomercato: in particolare i rossoblù avrebbero sondato il terreno con la Turris per il centrocampista Simone Tascone.

Crotone e Bari su Tascone

Per il centrocampista classe '97 Simone Tascone l'avventura alla Turris potrebbe concludersi a breve. Il calciatore, autore di 31 presenze con 7 reti, piacerebbe sia al Bari che al Crotone.

I pugliesi partirebbero da una situazione di vantaggio, potendo offrire la possibilità di giocare in Serie B, ma anche il Crotone potrebbe strappare il "si" del calciatore, viste le ambizioni a essere una delle protagoniste della prossima Serie C.

Si tratta di un profilo importante per la categoria, un tassello che quest'anno è stato cruciale nel gioco della Turris del tecnico Bruno Caneo, allenatore accostato tra l'altro proprio alla panchina del Crotone.

Le parole del presidente Vrenna

Negli scorsi giorni a fare chiarezza sul futuro della società calabrese ci ha pensato direttamente il presidente del Crotone, Gianni Vrenna.

"Le scommesse ci stanno, a volte si dimostra vincenti altre non rispecchiano le aspettative.

Cercheremo di partire da una base solida, naturalmente non dipenderà solo da noi ma anche dai calciatori che abbiamo se vorranno sposare il progetto Crotone. Io proverò con tutte le mie forze. Si faranno cose fatte bene e con oculatezza. Ci sarà bisogno di qualità e di esperienza", ha affermato il presidente rossoblù.

Il Crotone pensa al nuovo organigramma

Nella giornata di giovedì dovrebbe arrivare per il Crotone l'addio ufficiale del Direttore Sportivo Beppe Ursino. Lo storico dirigente lascerà la società dopo 27 anni.

In società dovrebbe fare ritorno il figlio del presidente, Raffaele Vrenna con il ruolo di Amministratore Delegato. Una nuova figura dovrà poi essere inserita, quella del Direttore Sportivo: egli dovrà andare a scegliere il nuovo tecnico e successivamente operare con quest'ultimo per allestire una rosa competitiva per la stagione sportiva di Serie C 2022-2023.

Inoltre nelle prossime settimane il club dovrebbe dare notizie relativamente alla campagna abbonamenti estiva che dovrebbe essere dedicata alle famiglie e ai giovani, in continuità con il passato.