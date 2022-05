Il Crotone ripartirà dalla Serie C nella stagione sportiva 2022-2023 e lo farà senza lo storico Direttore Sportivo, Beppe Ursino. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato nelle ultime ore il presidente rossoblù Gianni Vrenna. Gli squali potrebbero registrare un ritorno, quello di Raffaele Vrenna, figura che potrebbe ritornare a ricoprire la carica di Amministratore Delegato del club. In settimana sarà definito l'organigramma societario, successivamente si passerà alla scelta del tecnico. Tre nomi accostati agli squali: Boscaglia, Caneo e De Paola.

Crotone, De Paola nome nuovo

Nei giorni scorsi erano già emersi due profili per il "dopo Modesto". Il primo in ordine cronologico è stato il nome di Roberto Boscaglia, tecnico reduce dall'esperienza sulla panchina del Palermo. Nelle scorse giornate però si è aggiunto il profilo di Bruno Caneo che in questa stagione ha guidato la Turris. A sorpresa, e dopo tanta gavetta, si sarebbe aggiunto anche il nome di Luciano De Paola, crotonese di nascita, allenatore che di recente si è separato consensualmente dal Lecco al termine di una stagione positiva. Lo stesso De Paola sarebbe stato un profilo valutato durante la stagione per la successione dello stesso tecnico Francesco Modesto, senza però che si potesse profilare un accordo tra le parti.

Vrenna rilancia il Crotone

Nonostante l'amarezza per la retrocessione in Serie C, il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha voluto confermare la sua volontà di riportare in alto gli squali. Queste le sue parole rilasciate durante il corso di un'apposita conferenza stampa svolta nella giornata di giovedì 12 maggio. "Sono qui per esprimere la mia amarezza di una stagione iniziata male e finita peggio.

L’entusiasmo per un po’ mi ero passato, sono qui per partire più forte di prima e riorganizzare questa società. Siamo a lavoro da qualche settimana e una volta ricostruita la struttura si riparte da allenatore, staff e tutto. Quindi avremo un nuovo allenatore".

L'Ezio Scida a capienza massima

Lo stesso presidente del Crotone ha voluto fare chiarezza in merito a quello che sarà il futuro dello Stadio Comunale "Ezio Scida" nel torneo 2022-2023, in particolare sui dubbi legati alla capienza dell'impianto.

Anche in Serie C ogni zona dell'impianto crotonese potrà ospitare i tifosi, nessuna variazione quindi dovrebbe essere apportata alla struttura. Lo stesso Stadio Comunale "Ezio Scida" risulta di recente riqualificazione, essendo state ampliate Tribuna Coperta e Curva Sud in occasione della "prima" storica promozione in massima serie del Crotone avvenuta nella stagione di Serie B, 2015-2016.