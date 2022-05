L'attacco è il reparto che potrebbe subire le maggiori modifiche nel prossimo mercato estivo del Milan. Nonostante il probabile arrivo di Origi, il quale dovrebbe firmare il nuovo contratto col club milanese nelle prossime settimane (dopo le ultime partite ufficiali del Liverpool), i rossoneri starebbero lavorando a un altro colpo in attacco, che possa spostare gli equilibri nella prossima stagione. Tra i tanti nomi, il Diavolo potrebbe effettuare un sondaggio per Victor Osimhen, attaccante nigeriano in forza al Napoli, che sta dimostrando una crescita importante all'ombra del Vesuvio.

I patron azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di vendere il bomber nigeriano solo per una cifra attorno ai 100 milioni di euro, visto l'investimento da 70 effettuato soltanto due stagioni fa, oltre al fatto che probabilmente non vorrebbe cederlo proprio a una diretta concorrente per il campionato. Molto dipenderà comunque anche dal cambio di società da parte del Milan.

Il numero 9 del Napoli non sarebbe il solo attaccante nella lista di Maldini e Massara. Infatti sarebbe sotto osservazione anche la situazione di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Benfica, che viene valutato almeno 70 milioni di euro dal club portoghese.

Milan, offerta da 60 milioni per Botman e Sanches

Oltre a rinforzare il reparto offensivo, il Milan lavora anche per puntellare gli altri reparti con nomi che possano subito inserirsi nello scacchiere tattico di Pioli. In difesa, sembra ormai molto probabile l'arrivo di Sven Botman, difensore olandese del Lille che dalla scorsa sessione di Calciomercato è nel mirino dei rossoneri, i quali fin da subito hanno mostrato grande interesse per il centrale.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'accordo dovrebbe esser formalizzato sulla base di una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Sarebbe un colpo importante per il Diavolo che puntellerebbe la difesa, assicurandosi un difensore un difensore di prospettiva per il presente e per il futuro.

La "spesa" dei rossoneri dal Lille potrebbe non concludersi qui.

Infatti, con il club francese, il Milan starebbe lavorando anche per l'acquisto di Renato Sanches, centrocampista portoghese che come Botman è nel mirino del Diavolo da diversi mesi. Il profilo del portoghese sarebbe l'ideale per sostituire Kessie e con un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro l'affare potrebbe chiudersi senza difficoltà, vista anche la volontà del calciatore di provare nuove esperienze.