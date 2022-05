Il futuro di Lautaro Martinez è uno degli snodi cruciali per il mercato estivo dell'Inter. Dalla permanenza del Toro, cercato da diversi top club europei, dipendono le strategie della società nerazzurra, che vorrebbe mantenere tutti i suoi big per continuare ad essere protagonista anche nella prossima stagione.

Lautaro potrebbe restare ma anche essere ceduto di fronte ad un'offerta attorno agli 80 milioni di euro. Ecco perché l'Inter non vuole farsi trovare impreparata e sta lavorando in caso di addio, con l'obiettivo di sostituire l'argentino nella maniera adeguata.

Un possibile ritorno di fiamma ci potrebbe essere per Duvan Zapata, che prima dell'arrivo di Edin Dzeko, era stato accostato ai colori nerazzurri per sostituire Romelu Lukaku, accasatosi al Chelsea di Tuchel.

Nella scorsa sessione di Calciomercato, la trattativa non è andata in porto per le richieste del club bergamasco, ma ora tutto può cambiare. Visti i tanti infortuni e la possibilità di cambiare aria, una cessione del colombiano non è più così scontata, e con un'offerta attorno ai 30 milioni di euro si potrebbe trovare un accordo. Inoltre, il rapporto tra le due società è ottimo, come testimonia l'affare Robin Gosens, avvenuto nel mercato invernale.

L'Inter deve però guardarsi dal fortissimo interesse di alcuni club di Premier League, in particolare del West Ham ma soprattutto del Newcastle, che già a gennaio era pronto ad ingaggiare Zapata e potrebbe ritornare alla carica nella sessione estiva per ritagliarsi uno spazio importante in campionato.

Oltre Zapata, i nerazzurri monitorano anche altri profili come Gianluca Scamacca del Sassuolo e Darwin Nunez del Benfica, nel mirino anche del Milan di Stefano Pioli.

Inter, idea Maleh

Oltre a mantenere i big della rosa, l'Inter ha obbligo di rinforzare l'organico a disposizione di Inzaghi e soprattutto il centrocampo, che non presenta tantissime alternative.

Due i tasselli da colmare per la mediana nerazzurra: in primis un vice Brozovic, che potrebbe risponde al nome di Leandro Paredes, ma anche una mezz'ala che possa essere una valida alternativa ai vari Barella e Calhanoglu, stacanovisti in questa stagione.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta spunta anche quello di Youssuf Maleh, centrocampista marocchino che si è messo in luce con la maglia della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il classe 98 potrebbe rappresentare un profilo interessante per costi e soprattutto per potenziale di crescita, vista la sua giovane età.

Altro nome da tenere sempre in considerazione è quello di Davide Frattesi, che è ormai da mesi in orbita Inter.