La Juventus guarda con attenzione alle opportunità che potrebbero presentarsi sul mercato dei parametri zero e tra i nomi più affascinanti spunta quello di Bernardo Silva. Il talento portoghese, infatti, potrebbe lasciare il Manchester City al termine della stagione e rappresenterebbe un colpo di grande prestigio per il club bianconero. Secondo diverse indiscrezioni, nelle ultime settimane ci sarebbero stati i primi contatti tra i dirigenti juventini e l’entourage del giocatore. In particolare, l’amministratore delegato Damien Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini avrebbero avviato dei dialoghi esplorativi con lo staff del trequartista lusitano per capire i margini di una possibile operazione.

La situazione è ancora nelle fasi iniziali, ma la Juventus osserva con interesse l’evoluzione del futuro del numero 20 del City.

Un’occasione che intriga la Juventus

Il possibile addio di Bernardo Silva alla squadra allenata da Pep Guardiola sta attirando l’attenzione di diversi club internazionali. Il portoghese è uno dei profili più appetibili tra quelli che potrebbero liberarsi senza costi di cartellino e per questo motivo il suo agente, Jorge Mendes, sta sondando il terreno con varie società interessate.

Dal punto di vista economico, l’eventuale trattativa non sarebbe semplice. Attualmente il fantasista percepisce uno stipendio compreso tra i sette e gli otto milioni di euro a stagione e per convincerlo a sposare un nuovo progetto sarà probabilmente necessario garantire cifre simili.

Nonostante ciò, l’idea di inserire in rosa un giocatore di grande qualità tecnica e di enorme esperienza internazionale affascina molto la dirigenza bianconera.

La concorrenza, però, è significativa. Sul giocatore si sarebbero mossi anche club come il Galatasaray, l’Inter Miami e il Benfica, tutti interessati a capire la fattibilità dell’operazione. Per la Juventus si tratterebbe dunque di una sfida complessa, ma il fascino della Serie A e del progetto bianconero potrebbe rappresentare un elemento importante nella scelta finale del giocatore.

Locatelli sempre più leader

Da quando sulla panchina della Juventus siede Luciano Spalletti, uno dei giocatori che ha mostrato la crescita più evidente è senza dubbio Manuel Locatelli.

Il centrocampista bianconero ha compiuto un salto di qualità significativo, sia dal punto di vista delle prestazioni sia sotto il profilo della personalità. I numeri confermano questa evoluzione: la sua influenza nel gioco della Juventus è aumentata e oggi il capitano bianconero può essere tranquillamente accostato ai centrocampisti più completi del panorama europeo.

Con Spalletti, Locatelli è diventato il vero punto di riferimento della manovra juventina. Il tecnico gli ha affidato un ruolo centrale nel sistema di gioco, chiedendogli di gestire i tempi della squadra, di dare equilibrio alla fase difensiva e di avviare l’azione con qualità. Il risultato è un centrocampista più maturo, più continuo e soprattutto più incisivo nelle due fasi.

Le sue statistiche parlano di un giocatore sempre più coinvolto nel gioco: più palloni recuperati, più passaggi chiave e una presenza costante nella costruzione dell’azione.

Ma la crescita di Locatelli non riguarda solo l’aspetto tecnico. Con il passare dei mesi è diventato sempre di più un leader dello spogliatoio. Indossare la fascia di capitano della Juventus rappresenta una responsabilità enorme e il numero 5 bianconero sembra averla accolta nel modo migliore. Il suo atteggiamento in campo, la capacità di trascinare i compagni nei momenti difficili e la sua professionalità quotidiana lo hanno reso una figura di riferimento per tutto il gruppo.

Proprio questa leadership è uno degli elementi più apprezzati all’interno della squadra.

I compagni riconoscono il peso di Locatelli nello spogliatoio e si affidano spesso alla sua personalità. La sua crescita, dunque, non è solo individuale: è diventata una delle basi su cui si fonda la Juventus di Spalletti.