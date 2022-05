Inter e Milan sarebbero già al lavoro per studiare i possibili profili che andrebbero a rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nerazzurri avrebbero pensato ad Asllani dell'Empoli per il centrocampo e a Rcharlison per l'attacco mentre i cugini rossoneri, in caso di passaggio della società ad Investcorp, a Sergej Milinkovic-Savic e Lingard.

L'Inter penserebbe al centrocampista di Andreazzoli

Il club presieduto dagli Zhang cercherebbe da tempo l'alter ego di Marcelo Brozovic che ha rinnovato il contratto fino al 2026 da poco.

Il nome del futuro potrebbe essere Asllani dell'Empoli che i nerazzurri potrebbero prelevare con uno scambio alla pari proponendo il cartellino di Sebastiano Esposito, ora in prestito al Basilea. La valutazione di entrambi sarebbe di circa 11 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere uno scambio con Agoumè, ora in forza al Brest ma sempre di proprietà dell'Inter. Sia lui che Martin Satriano hanno trovato continuità in Francia.

Una stella brasiliana per l'attacco di Inzaghi

I dirigenti dell'Inter sarebbero intenzionati anche a potenziare l'attacco in vista del possibile addio di Alexis Sanchez. Il cileno non dovrebbe restare alla Pinetina anche perché percepisce uno stipendio troppo elevato per non essere un titolare di Simone Inzaghi.

Il nome per il prossimo anno sarebbe Richarlison dell'Everton. Il brasiliano potrebbe lasciare gli inglesi se dovessero retrocedere nella serie cadetta. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro ma in caso di mancata permanenza in Premier League, il valore potrebbe crollare. Sarebbe un profilo molto congeniale al 3-5-2 dove potrebbe giocare sia da prima che seconda punta.

Maldini e Massara penserebbero al centrocampista della Lazio

Il Milan ha grande ambizioni per il prossimo anno che potrebbero concretizzarsi soprattutto se Elliott dovesse cedere la proprietà ad Investcorp. I dirigenti rossoneri si sarebbero iscritti alla corsa per Sergej Milinkovic-Savic, che sarebbe seguito anche da Juventus, Manchester United e Paris Saint Germain.

Il serbo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attacco, il Milan sarebbe interessato alle prestazioni di Jesse Lingard che ha il contratto in scadenza. Non dovrebbe rinnovare con il Manchester United perché non verrebbe ritenuto centrale nel progetto tecnico del prossimo anno. Sarebbe un profilo molto congeniale al 4-2-3-1 di Stefano Pioli che non è ancora sicuro della permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha infatti ancora deciso se prolungare la sua permanenza a Milanello.