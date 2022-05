Racing Club de Avellaneda e Boca Juniors, rispettivamente vittoriose su Aldosivi de Mar del Plata e Defensa y Justicia, si contenderanno sabato 14 maggio alla “Fortaleza” di Lanús un posto nella finale della Copa de la Liga Profesional argentina. Per conoscere i nomi delle altre due semifinaliste bisognerà attendere l’esito dei restanti quarti di finale che vedranno giovedì 12 maggio l’Estudiantes de La Plata ospitare l’Argentinos Juniors e il Tigre far visita al River Plate.

Il Racing Club rifila una “manita” all’Aldosivi

L’imbattuto Racing Club de Avellaneda, vincitore della Zona A, fa il suo trionfale ingresso tra le prime quattro della Copa de la Liga Profesional 2022 conseguendo, davanti al proprio pubblico, una travolgente affermazione per 5-0 sull’Aldosivi de Mar del Plata.

Al “Cilindro” la compagine di Martin Palermo, quarta classificata nella Zona B, cede di schianto a quella dell’ex centrocampista giallorosso Fernando Gago che il 27 settembre scorso rinunciò proprio alla guida del “Tiburón” dopo aver inanellato sei sconfitte consecutive. Nel largo successo ottenuto dal Racing Club si mettono in particolare luce il diciannovenne centrocampista Carlos Alcaraz e l’attaccante Enzo Copetti. L’omonimo del giovane e talentuoso tennista spagnolo, ottimamente assistito da Matias Rojas, sblocca il risultato al 3’ con un colpo di testa in tuffo e concede il bis al 22’ con una potente battuta di destro da pochi passi dopo essersi esibito in un apprezzabile controllo con il petto.

Copetti lo imita trasformando in apertura di ripresa (47’) un calcio di rigore da lui stesso procurato e andando a segno con destrezza nel cuore dell’area avversaria al 57’. A completare la “manita” de “La Academia” ci pensa al 78’ l’attaccante Marcelo Correa con un colpo da biliardo effettuato con il mancino.

Il Boca Juniors non dà scampo al Defensa y Justicia

Il Boca Juniors dà seguito alla contestata quanto preziosa vittoria riportata in Copa Libertadores a La Paz contro i boliviani dell’Always Ready prevalendo in casa sul Defensa y Justicia per 2-0 nel secondo quarto di finale della Copa de la Liga Profesional andato in scena alla “Bombonera”.

La formazione diretta da Sebastián Battaglia, terminata alle spalle dell’Estudiantes de La Plata nella Zona B, offre nella circostanza una prova convincente. Il Boca Juniors, dopo aver impegnato Ezequiel Unsain con una conclusione di Eduardo Salvio (5’), colpito un palo con Carlos Zambrano (6’) ed essersi visto annullare una rete di Pol Fernández (32’), si porta meritatamente in vantaggio al 41’ con l’avanti colombiano Sebastián Villa abile sul servizio in verticale del connazionale Frank Fabra a eludere sul settore sinistro dell’area l’intervento di Nicolas Tripichio e trafiggere sul primo palo l’estremo difensore avversario. La musica non cambia più di tanto nella ripresa. Il Defensa y Justicia, terzo classificato nella Zona A, fatica ad organizzare una reazione.

La gara, complice un paio d’opportunità gettate al vento dai padroni di casa, resta però aperta sino al 77’ quando Juan Ramírez, splendidamente lanciato da Óscar Romero, sigla il 2-0 per gli “Xeneizes” superando Ezequiel Unsain con un preciso diagonale da destra.